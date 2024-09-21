Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии

Posted 21 сентября, 05:31
Published 21 сентября, 05:31
Modified 21 сентября, 05:33
Updated 21 сентября, 05:33
Как рассказал пострадавший от действий «стражей порядка», сотрудники правоохранительных органов доставили его в отдел «за преступление, которое он не совершал». Уже в полицейском участке сотрудники угрозыска предложили задержанному сделку — ₽200 тысяч в обмен на свободу.
Требования сотрудников мужчина выполнил, после чего отправился писать заявление на обидчиков.
— Вышеуказанные должностные лица будут отстранены от исполнения служебных обязанностей, а при подтверждении вины, понесут наказание в установленном законом порядке, — прокомментировали в МВД.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске суд рассмотрел дело сотрудника МВД, торговавшего правами на управление автомобилем.