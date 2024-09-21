Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии

Как рассказал пострадавший от действий «стражей порядка», сотрудники правоохранительных органов доставили его в отдел «за преступление, которое он не совершал». Уже в полицейском участке сотрудники угрозыска предложили задержанному сделку — ₽200 тысяч в обмен на свободу.