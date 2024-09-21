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Posted 21 сентября, 05:31

Published 21 сентября, 05:31

Modified 21 сентября, 05:33

Updated 21 сентября, 05:33

Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии

Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии

21 сентября 2024, 05:31
Фото: 1MI
«Оборотни в погонах» из Стерлитамака выманили у 27-летнего задержанного горожанина ₽200 тысяч, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Как рассказал пострадавший от действий «стражей порядка», сотрудники правоохранительных органов доставили его в отдел «за преступление, которое он не совершал». Уже в полицейском участке сотрудники угрозыска предложили задержанному сделку — ₽200 тысяч в обмен на свободу.

Требования сотрудников мужчина выполнил, после чего отправился писать заявление на обидчиков.

— Вышеуказанные должностные лица будут отстранены от исполнения служебных обязанностей, а при подтверждении вины, понесут наказание в установленном законом порядке, — прокомментировали в МВД.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске суд рассмотрел дело сотрудника МВД, торговавшего правами на управление автомобилем.

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