Силовики обыскали дома вороватых полицейских из Башкирии

Posted 24 сентября, 13:53
Published 24 сентября, 13:53
Modified 24 сентября, 13:56
Updated 24 сентября, 13:56
Напомним, ранее редакция сообщала о том, что начальнику муниципального отдела МВД и его заместителю предъявили обвинения во взяточничестве и мошенничестве.
В Следственном комитете Mkset подтвердили информацию о задержании «стражей порядка».
— В настоящее время по местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски <…>, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и наличия иных преступных фактов, — гласит комментарий силового ведомства.