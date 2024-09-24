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Posted 24 сентября, 13:53

Published 24 сентября, 13:53

Modified 24 сентября, 13:56

Updated 24 сентября, 13:56

Силовики обыскали дома вороватых полицейских из Башкирии

Силовики обыскали дома вороватых полицейских из Башкирии

24 сентября 2024, 13:53
Фото: 1MI
Башкортостанское управление Следственного комитета России прокомментировало Mkset задержание полицейской верхушки Октябрьского.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что начальнику муниципального отдела МВД и его заместителю предъявили обвинения во взяточничестве и мошенничестве.

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В Следственном комитете Mkset подтвердили информацию о задержании «стражей порядка».

— В настоящее время по местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски <…>, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и наличия иных преступных фактов, — гласит комментарий силового ведомства.
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