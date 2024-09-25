Начальника полиции арестовали в Уфе

Ранее в среду, 25 сентября, управление ФСБ по Башкирии показало кадры задержания начальника полиции города Октябрьский Ильнура Абдуллина и его заместителя, руководителя следственного отдела, Эльмиры Фаритовой. Силовики в бронежилетах и масках ворвались в дом Ильнура Абдуллина, когда тот полуголым отдыхал на огромном белом диване. А задержание Эльмиры Фаритовой происходило на фоне тотального бардака в ее жилище. Например, на кресле-качелях висела рубашка, а другая одежда была просто свалена комом.



Как считает следствие, Ильнур Абдуллин и Эльмира Фаритова вступили в преступный сговор по вымогательству денег с подследственного. Ранее местный бизнес оказался под угрозой длительного переезда в тюрьму из-за нелегальной торговли алкоголем. Полицейские «важняки» предложили ему выгодную сделку: смена квалификации преступления в обмен на ₽2,5 млн. Бизнесмен прикинул выхлоп с соглашения и отправился сдавать вымогателей взятки в ФСБ.



Кроме того, как сообщает пресс-служба СК Республики Башкортостан, по версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 года начальник отдела полиции города Октябрьский Ильнур Абдуллин через посредника получил взятку в ₽500 000 от местной жительницы. Женщина представляла интересы подозреваемого по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Взятка была дана за обеспечение избрания ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и квалификации его действий, как преступления средней тяжести.