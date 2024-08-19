Аудитора Газпрома взяла ФСБ в Башкирии

Как утверждают правоохранители, в 2020 году руководитель обязался «закрыть глаза» на незаконную продажу имущества компании, а именно: 12 домов на берегу реки Белой на базе отдыха «Агидель». Взамен ему предложили скидку в ₽4,8 млн на один из гостевых домов, а также установку в нём кухонного гарнитура за ₽560 000.