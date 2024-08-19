mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Аудитора Газпрома взяла ФСБ в Башкирии

Аудитора Газпрома взяла ФСБ в Башкирии

19 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI
Начальнику отдела внутреннего аудита «Газпром нефтехим Салават» вменили многомиллионное взяточничество, сообщают Федеральная служба безопасности и башкортостанское управление Следственного комитета.

Как утверждают правоохранители, в 2020 году руководитель обязался «закрыть глаза» на незаконную продажу имущества компании, а именно: 12 домов на берегу реки Белой на базе отдыха «Агидель». Взамен ему предложили скидку в ₽4,8 млн на один из гостевых домов, а также установку в нём кухонного гарнитура за ₽560 000.

Фото: ФСБ
Экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» продлили арест, а он написал Бастрыкину
Узнать подробнее

Напомним, по этому эпизоду в апреле 2023 года арестовали экс-руководителя предприятия Айрата Каримова. Сделка обернулась для подсудимого статьями о мошенничестве и «присвоении или растрате».

Читайте также:
Экс-советник Хабирова ответит перед судомВетеринара из Башкирии будут судить за тёлочекЧиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Взятка#Деньги#Башкортостан#ФСБ#Россия#Украина#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Газпром#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Арест#Преступления#Взяточничество#Инциденты#Следственный комитет#Аудит#Курск#Курская область
Подпишитесь
Установлена причина ЧП в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами
Сегодня, 10:32
Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн
Сегодня, 11:56
Скандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии
Сегодня, 12:19
Уфимцев травили палёными сигаретами
Сегодня, 12:47