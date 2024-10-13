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Posted 13 октября, 13:13

Published 13 октября, 13:13

Modified 13 октября, 16:53

Updated 13 октября, 16:53

Чиновник опозорился на Дне Башкирии

Мэр Сибая позорно перенервничал

13 октября 2024, 13:13
Фото: соцсети

Чиновник опозорился на Дне Башкирии

Оговорка чиновника превратила региональный праздник Башкирии в траур — в сети завирусился ролик с участием главы одной из администраций.

На кадрах запечатлён мэр Сибая Сергей Озерцов. Праздничную речь по случаю Дня Республики Башкортостан 11 октября он начал довольно необычно: «…примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики…».

Ролик достаточно быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну юмора в адрес чиновника.

Сам Озерцов вскоре объяснился в интервью порталу «Подъём» — чиновник отметил, что перед праздничным мероприятием ему пришлось посетить несколько похорон российских военных. Этим и была вызвана оговорка с его стороны.

Видео: соцсети.
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Ранее Mkset рассказывал о куда более позорной истории, случившейся с чиновником из высоких кабинетов Башкирии — Аланом Марзаевым. Приближённого главе региона обвинили в крупном взяточничестве.

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