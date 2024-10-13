Мэр Сибая позорно перенервничал

Posted 13 октября, 13:13
Published 13 октября, 13:13
Modified 13 октября, 16:53
Updated 13 октября, 16:53
На кадрах запечатлён мэр Сибая Сергей Озерцов. Праздничную речь по случаю Дня Республики Башкортостан 11 октября он начал довольно необычно: «…примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики…».
Ролик достаточно быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну юмора в адрес чиновника.
Сам Озерцов вскоре объяснился в интервью порталу «Подъём» — чиновник отметил, что перед праздничным мероприятием ему пришлось посетить несколько похорон российских военных. Этим и была вызвана оговорка с его стороны.
Ранее Mkset рассказывал о куда более позорной истории, случившейся с чиновником из высоких кабинетов Башкирии — Аланом Марзаевым. Приближённого главе региона обвинили в крупном взяточничестве.