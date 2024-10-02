«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку

Согласно данным правоохранителей, речь идёт о коррупционной схеме на ₽1,5 млн — за эту сумму сотрудник ведомства незаконно «отмазал» от преследования местного жителя. На этом он не остановился и «поставил на бабки» своего «подопечного» за покровительство. Сам он на новые условия согласился и сообщил о готовности передать сумму, после чего обратился в полицию и «сдал» их коллегу-взяточника.