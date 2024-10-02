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Posted 2 октября, 15:36

Published 2 октября, 15:36

Modified 2 октября, 18:19

Updated 2 октября, 18:19

Борец с коррупцией попался на взятках в Башкирии

«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку

2 октября 2024, 15:36
Фото: 1MI

Борец с коррупцией попался на взятках в Башкирии

Бывший старший уполномоченный по противодействию коррупции МВД Октябрьского попался на взяточничестве — об уголовном деле против высокопоставленного «стража порядка» в среду, 2 октября, отчитались региональное управление Следственного комитета и башкортостанская прокуратура.

Согласно данным правоохранителей, речь идёт о коррупционной схеме на ₽1,5 млн — за эту сумму сотрудник ведомства незаконно «отмазал» от преследования местного жителя. На этом он не остановился и «поставил на бабки» своего «подопечного» за покровительство. Сам он на новые условия согласился и сообщил о готовности передать сумму, после чего обратился в полицию и «сдал» их коллегу-взяточника.

Свою вину мужчина признал частично. Так или иначе, в МВД он больше не служит — сотрудника уволили по утрате доверия.

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Напомним, как сообщал Mkset, ранее в том же отделении произошло другое громкое задержание. Начальника отдела МВД по Октябрьскому и его заместителя обвиняют в особо крупном взяточничестве и мошенничестве.

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