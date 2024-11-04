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Военная операция

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Ноябрь
Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии
4 ноября, 07:25
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Октябрь
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Кураист из Башкирии погиб на СВО
21 октября, 18:57
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Уфимский нефтяник стал Героем России
15 октября, 08:46
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО
6 октября, 10:47
Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии
3 октября, 04:59
Башкирский чиновник вернулся с СВО
2 октября, 05:20
Сентябрь
Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
30 сентября, 12:36
Путин наградил зека из Башкирии за мужество
26 сентября, 05:34
Жители Башкирии закрутили роман на СВО
26 сентября, 04:26
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Отец 29 детей ушёл на СВО
17 сентября, 09:47
Август
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Ударный дрон атаковал депутатов из Башкирии
15 августа, 14:57
Башкирский боец получил награду за танки ВСУ
15 августа, 10:10
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35

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