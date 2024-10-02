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Posted 2 октября, 05:20

Published 2 октября, 05:20

Modified 2 октября, 08:09

Updated 2 октября, 08:09

Башкирский чиновник вернулся с СВО

Башкирский чиновник вернулся с СВО

2 октября 2024, 05:20
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Глава Кумертау Олег Астахов завершил свою миссию в зоне специальной военной операции, сообщает в среду, 2 октября, градоначальник в своих соцсетях.

В своей публикации Олег Астахов поделился впечатлениями о своей поездке и важностью поддержки военнослужащих.

— Я увиделся с земляками, пообщался с другими бойцами, передал все напутствия и пожелания от родных. Приятно было видеть улыбчивые лица, слышать добрые слова, — отметил градоначальник.

Астахов также выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе и организации гуманитарного груза, который градоначальник сопровождал во время поездки. Мэр Кумертау подчеркнул, что каждая вещь для бойцов на вес золота. Он так же напомнил, что сбор помощи для отправки в зону СВО продолжается, и каждый желающий может внести свой вклад.

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