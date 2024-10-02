Башкирский чиновник вернулся с СВО

Астахов также выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе и организации гуманитарного груза, который градоначальник сопровождал во время поездки. Мэр Кумертау подчеркнул, что каждая вещь для бойцов на вес золота. Он так же напомнил, что сбор помощи для отправки в зону СВО продолжается, и каждый желающий может внести свой вклад.