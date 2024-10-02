Башкирский чиновник вернулся с СВО

Posted 2 октября, 05:20
Published 2 октября, 05:20
Modified 2 октября, 08:09
Updated 2 октября, 08:09
В своей публикации Олег Астахов поделился впечатлениями о своей поездке и важностью поддержки военнослужащих.
— Я увиделся с земляками, пообщался с другими бойцами, передал все напутствия и пожелания от родных. Приятно было видеть улыбчивые лица, слышать добрые слова, — отметил градоначальник.
Астахов также выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе и организации гуманитарного груза, который градоначальник сопровождал во время поездки. Мэр Кумертау подчеркнул, что каждая вещь для бойцов на вес золота. Он так же напомнил, что сбор помощи для отправки в зону СВО продолжается, и каждый желающий может внести свой вклад.
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