Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО

За проявленные храбрость и смелость Руслан был удостоен ордена Мужества посмертно. Семья Руслана, хотя и испытывала невыносимую утрату, гордилась тем, что их близкий стал образом для подражания. Орден Мужества, вручённый посмертно, стал не только знаком признания его подвига, но и напоминанием о том, что настоящая смелость не знает границ. Руслан оставил после себя наследие, которое будет жить долго, вдохновляя сердца и умы будущих поколений.