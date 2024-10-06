Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО

Posted 6 октября, 10:47
Published 6 октября, 10:47
Modified 6 октября, 11:30
Updated 6 октября, 11:30
В Белорецком районе Башкортостана попрощались с 32-летним Русланом Ахметшиным, который был призван в армию в октябре 2022 года. Он трагически погиб летом 2024 года в зоне специальной военной операции во время атаки на укрепленные позиции в ДНР, информирует глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
Руслан родился в деревне Азналкино. По окончании учебы в белорецком колледже он был призван на службу в Пензу. В армии его обязанности включали техническое обслуживание и хранение танкового вооружения самоходной артиллерии. После завершения службы он продолжил свою карьеру в Южной Осетии, где занял должность командира отделения.
Согласно описаниям от близких, Руслан был человеком спокойным, трудолюбивым и отзывчивым. Он увлекался рыбалкой, автомобилями и любовью к животным.
В гражданской жизни Руслан устроился на работу в охранной компании, а вскоре освоил специальность монтажника, выполняя свои обязанности вахтовым методом в различных регионах России. В октябре 2022 года его призвали в армию в рамках частичной мобилизации, и он был направлен в Донецкую народную республику, где, к сожалению, погиб 16 августа 2024 года.
За проявленные храбрость и смелость Руслан был удостоен ордена Мужества посмертно. Семья Руслана, хотя и испытывала невыносимую утрату, гордилась тем, что их близкий стал образом для подражания. Орден Мужества, вручённый посмертно, стал не только знаком признания его подвига, но и напоминанием о том, что настоящая смелость не знает границ. Руслан оставил после себя наследие, которое будет жить долго, вдохновляя сердца и умы будущих поколений.