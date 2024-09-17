Отец 29 детей ушёл на СВО

Posted 17 сентября, 09:47
Published 17 сентября, 09:47
Modified 17 сентября, 11:00
Updated 17 сентября, 11:00
Вахид Валиев и его супруга Ирина Вервельская стали настоящими символами любви и заботы, воспитывая 29 приемных детей. Их семья не только получила государственную награду «Родительская доблесть» в 2021 году, но и заслужила признание в Республике Башкортостан за свое бескорыстное участие в благоустройстве города. Ирина, кроме того, была отмечена как победитель Всероссийского конкурса «Женщина-директор года».
На фоне текущих событий Вахид, которому 57 лет, принял трудное решение подписать контракт с Министерством обороны. Это решение стало результатом глубоких размышлений о патриотизме и гражданском долге.
— Не смог оставаться в стороне. Ребята молодые там воюют, каждый из них мог быть моим сыном. Два наших сына тоже сейчас на СВО. Не имею права не помочь, — поделился Вахид.