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Posted 17 сентября, 09:47

Published 17 сентября, 09:47

Modified 17 сентября, 11:00

Updated 17 сентября, 11:00

Отец 29 детей ушёл на СВО

Отец 29 детей ушёл на СВО

17 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Благовещенске глава большой семьи, Вахид Валиев, отправился на специальную военную операцию по контракту, сообщает во вторник, 17 сентября, глава района Анна Карабанова.

Вахид Валиев и его супруга Ирина Вервельская стали настоящими символами любви и заботы, воспитывая 29 приемных детей. Их семья не только получила государственную награду «Родительская доблесть» в 2021 году, но и заслужила признание в Республике Башкортостан за свое бескорыстное участие в благоустройстве города. Ирина, кроме того, была отмечена как победитель Всероссийского конкурса «Женщина-директор года».

На фоне текущих событий Вахид, которому 57 лет, принял трудное решение подписать контракт с Министерством обороны. Это решение стало результатом глубоких размышлений о патриотизме и гражданском долге.

— Не смог оставаться в стороне. Ребята молодые там воюют, каждый из них мог быть моим сыном. Два наших сына тоже сейчас на СВО. Не имею права не помочь, — поделился Вахид.
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