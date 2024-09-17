Отец 29 детей ушёл на СВО

Вахид Валиев и его супруга Ирина Вервельская стали настоящими символами любви и заботы, воспитывая 29 приемных детей. Их семья не только получила государственную награду «Родительская доблесть» в 2021 году, но и заслужила признание в Республике Башкортостан за свое бескорыстное участие в благоустройстве города. Ирина, кроме того, была отмечена как победитель Всероссийского конкурса «Женщина-директор года».