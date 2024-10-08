Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами

Таким образом, после всех корректировок объем бюджета Республики Башкортостан на 2024 год составит 304,4 миллиарда рублей по доходам и 319,8 миллиарда по расходам, что приведет к дефициту в 15,4 миллиарда рублей. Параметры бюджета на 2025 и 2026 годы останутся прежними.