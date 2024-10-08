Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами

Posted 8 октября, 06:31
Published 8 октября, 06:31
Modified 8 октября, 10:41
Updated 8 октября, 10:41
Комитет Государственного Собрания Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал инициативу Главы региона о внесении поправок в закон о бюджете. Как отметил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, доходы бюджета в 2025 году вырастут на 5,5 миллиардов рублей.
Основные источники этого роста — налоги на доходы физических лиц и неналоговые поступления. Также в законопроекте учтены дополнительные средства от упрощенной системы налогообложения, профессионального налога и государственной пошлины.
Не только доходы, но и расходы бюджета также увеличатся.
— Усиливается социальная составляющая бюджета, — подчеркнул Толкачев.
В планах властей повысить зарплаты работникам бюджетной сферы и оказать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Кроме того, предусмотрены выплаты на рождение и воспитание детей, а также пополнение Резервного фонда для непредвиденных расходов.
Таким образом, после всех корректировок объем бюджета Республики Башкортостан на 2024 год составит 304,4 миллиарда рублей по доходам и 319,8 миллиарда по расходам, что приведет к дефициту в 15,4 миллиарда рублей. Параметры бюджета на 2025 и 2026 годы останутся прежними.
Ожидается, что законопроект будет принят на ближайшем пленарном заседании Государственного Собрания в октябре.