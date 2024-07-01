Глава Башкирии считает признанием заслуг дело от СБУ

По данным властей, из Башкирии в в зону проведения СВО отбыло свыше ста конвоев. Отметим, что долгое время должность ответственного за распределение гуманитарных грузов был Азат Бадранов. Первый вице-премьер республики отправился на специальную военную операцию осенью 2022 года. Был демобилизован весной 2024 года, вскоре после чего стало известно, что он продолжит заниматься вопросами военнослужащих.