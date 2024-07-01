Глава Башкирии считает признанием заслуг дело от СБУ

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Радий Хабиров расценивает возбужеднное на него уголовное дело как признание личного вклада в поддержку СВО. К действиям украинской прокуратуры он относится «спокойно», сообщила Сафаргалеева. Отмечается, что власти республики с самого начала проведения специальной военной операции принимали активное участие в обеспечении военнослужащих всем необходимым, а также оказании поддержки их семьям.
При этом подчеркивается, что действия СБУ рассматриваются как «правовой нонсенс».Как пояснила Сафаргалеева, в данном случае руководитель одного из субъектов государства подвергается уголовному преследованию в другом государстве за «самоотверженную работу на благо страны».
Как сообщал ранее Mkset, уголовное дело было также возбуждено в отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
По данным властей, из Башкирии в в зону проведения СВО отбыло свыше ста конвоев. Отметим, что долгое время должность ответственного за распределение гуманитарных грузов был Азат Бадранов. Первый вице-премьер республики отправился на специальную военную операцию осенью 2022 года. Был демобилизован весной 2024 года, вскоре после чего стало известно, что он продолжит заниматься вопросами военнослужащих.