Спас командира — сам погиб на СВО

Александр родился в 1982 году в Белорецке и с ранних лет проявлял интерес к спорту. Он занимался туризмом, боксом и пауэрлифтингом, неоднократно занимая призовые места на соревнованиях. После окончания школы он продолжил учебу в металлургическом колледже и мечтал стать военным. Однако не смог поступить в мореходное училище Санкт-Петербурга из-за недостатка баллов. В итоге служил на Северном флоте в городе Полярный.