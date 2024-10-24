Спас командира — сам погиб на СВО

Posted 24 октября, 04:53
Published 24 октября, 04:53
Modified 24 октября, 08:57
Updated 24 октября, 08:57
На траурном митинге в Аллее Героев память старшины Александра Бабашева почтили родные, друзья и местные жители. Глава района отметил, что Бабашев был не только патриотом, но и человеком, который всегда готов прийти на помощь.
Александр родился в 1982 году в Белорецке и с ранних лет проявлял интерес к спорту. Он занимался туризмом, боксом и пауэрлифтингом, неоднократно занимая призовые места на соревнованиях. После окончания школы он продолжил учебу в металлургическом колледже и мечтал стать военным. Однако не смог поступить в мореходное училище Санкт-Петербурга из-за недостатка баллов. В итоге служил на Северном флоте в городе Полярный.
После службы Александр вернулся домой и работал бригадиром на строительных объектах, включая отделку зданий полиции и гимназии. В 2018 году он устроился на Белорецкий металлургический комбинат, где трудился волочильщиком до подписания контракта с Минобороны РФ в январе 2024 года.
Участвуя в специальной военной операции, Александр зарекомендовал себя как смелый командир группы эвакуации. Он спас множество раненых бойцов, в том числе командира части и вывез погибших с поля боя. К сожалению, во время штурма Покровского района Донецкой народной республики 8 сентября он получил смертельное ранение.
За проявленную храбрость Бабашев был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России Владимира Путина.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе состоялась церемония прощания с Артемом Новоселовым, участником специальной военной операции.