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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Прожиточный минимум в Башкирии обновили

Прожиточный минимум в Башкирии обновили

5 августа 2024, 12:35
Фото: 1MI
Соответствующее постановление за подписью премьер-министра региона Андрея Назарова опубликовано на официальном портале правовой информации РБ.

Власти утвердили прожиточный минимум для разных категорий граждан Башкортостана на предстоящий 2025 год. Утвержденные изменения вступают в силу с 1 января и продолжат действовать вплоть до конца года.

Обновленный прожиточный минимум, который был установлен и утвержден представителями власти, составил ₽15,7 тыс. Отметим, что сумма варьируется в зависимости от категории граждан: для граждан трудоспособного возраста — ₽17,2 тыс., для несовершеннолетних ₽15,3 тыс., для граждан, достигших пенсионного возраста, — ₽13,5 тыс.

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Ранее в своем материале Mkset рассказывал, как изменится размер пенсионных выплат, получаемых гражданами Башкортостана. Примечательно, что изменения затронут граждан пенсионного возраста вне зависимости от от того, работают они или нет. Подробнее об этом, а также ряде других изменений, затрагивающих получение пособий, мер поддержки и защиты прав граждан, можно прочитать здесь.

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