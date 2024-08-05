Прожиточный минимум в Башкирии обновили

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Власти утвердили прожиточный минимум для разных категорий граждан Башкортостана на предстоящий 2025 год. Утвержденные изменения вступают в силу с 1 января и продолжат действовать вплоть до конца года.
Обновленный прожиточный минимум, который был установлен и утвержден представителями власти, составил ₽15,7 тыс. Отметим, что сумма варьируется в зависимости от категории граждан: для граждан трудоспособного возраста — ₽17,2 тыс., для несовершеннолетних ₽15,3 тыс., для граждан, достигших пенсионного возраста, — ₽13,5 тыс.
Ранее в своем материале Mkset рассказывал, как изменится размер пенсионных выплат, получаемых гражданами Башкортостана. Примечательно, что изменения затронут граждан пенсионного возраста вне зависимости от от того, работают они или нет. Подробнее об этом, а также ряде других изменений, затрагивающих получение пособий, мер поддержки и защиты прав граждан, можно прочитать здесь.