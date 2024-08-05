Прожиточный минимум в Башкирии обновили

Ранее в своем материале Mkset рассказывал, как изменится размер пенсионных выплат, получаемых гражданами Башкортостана. Примечательно, что изменения затронут граждан пенсионного возраста вне зависимости от от того, работают они или нет. Подробнее об этом, а также ряде других изменений, затрагивающих получение пособий, мер поддержки и защиты прав граждан, можно прочитать здесь.