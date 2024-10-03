Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии

В частности, местные власти выделяют 505 тысяч рублей, а также дополнительную выплату в размере 200 тысяч рублей от администрации Стерлитамака. Кроме того, МУП «СтерлитамакВодоканал» предлагает своим сотрудникам еще 200 тысяч рублей при официальном трудоустройстве на предприятие с сохранением рабочего места на время службы.