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Posted 3 октября, 04:59

Published 3 октября, 04:59

Modified 3 октября, 07:54

Updated 3 октября, 07:54

Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии

Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии

3 октября 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Стерлитамаке военнослужащие, заключившие контракт, теперь смогут рассчитывать на значительные финансовые выплаты, сообщает в четверг, 3 октября, мэрия города.

Согласно Указу Президента России, участники специальной военной операции (СВО), подписавшие контракт с Министерством обороны, получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Однако для жителей Башкортостана предусмотрены дополнительные меры поддержки, которые значительно увеличивают общую сумму.

В частности, местные власти выделяют 505 тысяч рублей, а также дополнительную выплату в размере 200 тысяч рублей от администрации Стерлитамака. Кроме того, МУП «СтерлитамакВодоканал» предлагает своим сотрудникам еще 200 тысяч рублей при официальном трудоустройстве на предприятие с сохранением рабочего места на время службы.

Помимо единовременных выплат, каждый контрактник будет получать зарплату, стартующая от 210 тысяч рублей в месяц. Таким образом, в первый месяц службы военнослужащий может получить до 1,515 миллиона рублей.

Дополнительно предусмотрены поощрения за особые достижения в ходе службы, такие как захват и уничтожение вражеской техники.

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