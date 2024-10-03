Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии

Posted 3 октября, 04:59
Published 3 октября, 04:59
Modified 3 октября, 07:54
Updated 3 октября, 07:54
Согласно Указу Президента России, участники специальной военной операции (СВО), подписавшие контракт с Министерством обороны, получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Однако для жителей Башкортостана предусмотрены дополнительные меры поддержки, которые значительно увеличивают общую сумму.
В частности, местные власти выделяют 505 тысяч рублей, а также дополнительную выплату в размере 200 тысяч рублей от администрации Стерлитамака. Кроме того, МУП «СтерлитамакВодоканал» предлагает своим сотрудникам еще 200 тысяч рублей при официальном трудоустройстве на предприятие с сохранением рабочего места на время службы.
Помимо единовременных выплат, каждый контрактник будет получать зарплату, стартующая от 210 тысяч рублей в месяц. Таким образом, в первый месяц службы военнослужащий может получить до 1,515 миллиона рублей.
Дополнительно предусмотрены поощрения за особые достижения в ходе службы, такие как захват и уничтожение вражеской техники.
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