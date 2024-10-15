Уфимский нефтяник стал Героем России

В марте 2024 года взвод под его командованием выполнял задачи в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. В апреле, во время артиллерийского обстрела, когда враг попытался захватить наблюдательный пункт, Ильдар удерживал оборону более двух часов. Понимая, что ситуация критическая, он принял решение, которое стало символом его героизма: взорвал гранатe, уничтожив троих противников и погибнув сам. За этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя России.