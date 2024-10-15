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Posted 15 октября, 08:46

Published 15 октября, 08:46

Modified 15 октября, 11:09

Updated 15 октября, 11:09

Путин наградил бойца СВО из Уфы

Уфимский нефтяник стал Героем России

15 октября 2024, 08:46
Фото: 1MI

Путин наградил бойца СВО из Уфы

Старший лейтенант Ильдар Суфияров посмертно награжден за подвиг в ходе специальной военной операции, сообщает во вторник, 15 октября, Telegram-канал «Башкирский батальон».

Ильдар Суфияров родился 15 ноября 1971 года в Уфе. После окончания Уфимского нефтяного института в 1994 году он посвятил почти три десятилетия работе в нефтепереработке. Однако в мае 2023 года, вдохновленный чувством долга, он подписал контракт с Министерством обороны и стал командиром реактивного артиллерийского взвода в 31-м мотострелковом полку.

Как стало известно, с первых дней службы Ильдар проявил себя как выдающийся командир. Он не только отбирал личный состав, но и организовывал боевую подготовку, привлекая ветеранов горячих точек.

В марте 2024 года взвод под его командованием выполнял задачи в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. В апреле, во время артиллерийского обстрела, когда враг попытался захватить наблюдательный пункт, Ильдар удерживал оборону более двух часов. Понимая, что ситуация критическая, он принял решение, которое стало символом его героизма: взорвал гранатe, уничтожив троих противников и погибнув сам. За этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя России.

Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии
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Как ранее сообщает Mkset, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павла Самойлина орденом Мужества. Мужчина, который является отцом пятерых детей, несмотря на трудности решил отправиться на СВО.

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