Уфимский нефтяник стал Героем России

Posted 15 октября, 08:46
Published 15 октября, 08:46
Modified 15 октября, 11:09
Updated 15 октября, 11:09
Ильдар Суфияров родился 15 ноября 1971 года в Уфе. После окончания Уфимского нефтяного института в 1994 году он посвятил почти три десятилетия работе в нефтепереработке. Однако в мае 2023 года, вдохновленный чувством долга, он подписал контракт с Министерством обороны и стал командиром реактивного артиллерийского взвода в 31-м мотострелковом полку.
Как стало известно, с первых дней службы Ильдар проявил себя как выдающийся командир. Он не только отбирал личный состав, но и организовывал боевую подготовку, привлекая ветеранов горячих точек.
В марте 2024 года взвод под его командованием выполнял задачи в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. В апреле, во время артиллерийского обстрела, когда враг попытался захватить наблюдательный пункт, Ильдар удерживал оборону более двух часов. Понимая, что ситуация критическая, он принял решение, которое стало символом его героизма: взорвал гранатe, уничтожив троих противников и погибнув сам. За этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя России.
Как ранее сообщает Mkset, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павла Самойлина орденом Мужества. Мужчина, который является отцом пятерых детей, несмотря на трудности решил отправиться на СВО.