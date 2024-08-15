Ударный дрон атаковал депутатов из Башкирии

Находясь в районе населенного пункта Токмак, личный автомобиль депутата Тимергали Уразгулова, вместе с его коллегой по парламенту и известной телеведущей Юлией Красновой, попал под огонь fpv-дрона. Они возвращались с гуманитарным грузом для российских бойцов.