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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

Ударный дрон атаковал депутатов из Башкирии

Ударный дрон атаковал депутатов из Башкирии

15 августа 2024, 14:57
Фото: Соцсети
Их автомобиль был атакован украинским ударным дроном в Запорожской области, сообщают инсайдерские телеграм-каналы.

Находясь в районе населенного пункта Токмак, личный автомобиль депутата Тимергали Уразгулова, вместе с его коллегой по парламенту и известной телеведущей Юлией Красновой, попал под огонь fpv-дрона. Они возвращались с гуманитарным грузом для российских бойцов.

По информации источников, внедорожник получил серьезные механические повреждения, но всем участникам удалось избежать серьезных травм. Тимергали Уразгулов получил легкое осколочное ранение, однако это не остановило их — они смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

Депутаты из Башкирии уже неоднократно выезжали в зону специальной военной операции с целью передачи гуманитарной помощи.

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