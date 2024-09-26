mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 04:26

Published 26 сентября, 04:26

Modified 26 сентября, 12:02

Updated 26 сентября, 12:02

Жители Башкирии закрутили роман на СВО

Жители Башкирии закрутили роман на СВО

26 сентября 2024, 04:26
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В регионе произошло бракосочетание двух участников специальной военной операции, Романа и Екатерины, сообщает социальный координатор района Альбина Арсланова в четверг, 26 сентября.

Роман, водитель БТР из города Мелеуз, и Екатерина, медсестра из Кумертау, несмотря на полученные ранения и израненные души, смогли объединить свои судьбы воедино, встретившись на СВО. На торжественной церемонии их бракосочетания присутствовали социальные координаторы из обоих городов, которые искренне поздравили молодоженов с созданием новой семьи.

— Мы рады видеть, как рождаются настоящие чувства. Роман и Екатерина — яркий пример того, что любовь может преодолеть любые преграды, — отметили социальные координаторы.
Фото: Соцсети

Так же молодоженов отправят в свадебное путешествие в санаторий. Для них это стало приятным сюрпризом и возможностью отдохнуть после сложных месяцев работы на линии боевого соприкосновения.

Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Пуховик или платье: капризы погоды проверяют уфимцевЧиновникопад продолжается в Башкирии«Салават Юлаев» разбил «Трактор»
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Семья#Башкортостан#Россия#Украина#Санаторий#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Мелеуз#Поддержка#Военная операция#Любовь#Романтика#Курск#Курская область#Роман#Бракосочетание
Подпишитесь
Популярное