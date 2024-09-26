Жители Башкирии закрутили роман на СВО

Posted 26 сентября, 04:26
Published 26 сентября, 04:26
Modified 26 сентября, 12:02
Updated 26 сентября, 12:02
Роман, водитель БТР из города Мелеуз, и Екатерина, медсестра из Кумертау, несмотря на полученные ранения и израненные души, смогли объединить свои судьбы воедино, встретившись на СВО. На торжественной церемонии их бракосочетания присутствовали социальные координаторы из обоих городов, которые искренне поздравили молодоженов с созданием новой семьи.
— Мы рады видеть, как рождаются настоящие чувства. Роман и Екатерина — яркий пример того, что любовь может преодолеть любые преграды, — отметили социальные координаторы.
Так же молодоженов отправят в свадебное путешествие в санаторий. Для них это стало приятным сюрпризом и возможностью отдохнуть после сложных месяцев работы на линии боевого соприкосновения.