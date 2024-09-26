Жители Башкирии закрутили роман на СВО

Роман, водитель БТР из города Мелеуз, и Екатерина, медсестра из Кумертау, несмотря на полученные ранения и израненные души, смогли объединить свои судьбы воедино, встретившись на СВО. На торжественной церемонии их бракосочетания присутствовали социальные координаторы из обоих городов, которые искренне поздравили молодоженов с созданием новой семьи.