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Posted 18 сентября, 05:35

Published 18 сентября, 05:35

Modified 18 сентября, 07:31

Updated 18 сентября, 07:31

Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии

Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии

18 сентября 2024, 05:35
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Ильнур Идиатуллин проявил мужество в ходе специальной военной операции, сообщает во вторник, 17 сентября, глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

Уроженец села Аксеново и выпускник Аксеновского агропромышленного колледжа, отдал свою жизнь за Родину всего через полгода службы на специальной военной операции.

Ильнур родился 17 ноября 1991 года и с ранних лет проявлял стремление к знаниям. После окончания школы в родном селе он поступил в колледж, где изучал агрономию. Получив образование, он трудился монтажником в Уфе, но вскоре почувствовал призыв к службе и в феврале 2024 года обратился в военный комиссариат с желанием стать добровольцем.

В армии Ильнур служил штурмовиком в мотострелковом батальоне. Он проявил мужество и преданность своей стране, выполняя задачи на передовой. Однако, 19 августа 2024 года, его жизнь трагически прервалась при выполнении боевых задач. Глава Альшеевского района Дамир Мустафин выразил искренние соболезнования родным и близким героя.

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