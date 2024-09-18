Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии

Posted 18 сентября, 05:35
Published 18 сентября, 05:35
Modified 18 сентября, 07:31
Updated 18 сентября, 07:31
Уроженец села Аксеново и выпускник Аксеновского агропромышленного колледжа, отдал свою жизнь за Родину всего через полгода службы на специальной военной операции.
Ильнур родился 17 ноября 1991 года и с ранних лет проявлял стремление к знаниям. После окончания школы в родном селе он поступил в колледж, где изучал агрономию. Получив образование, он трудился монтажником в Уфе, но вскоре почувствовал призыв к службе и в феврале 2024 года обратился в военный комиссариат с желанием стать добровольцем.
В армии Ильнур служил штурмовиком в мотострелковом батальоне. Он проявил мужество и преданность своей стране, выполняя задачи на передовой. Однако, 19 августа 2024 года, его жизнь трагически прервалась при выполнении боевых задач. Глава Альшеевского района Дамир Мустафин выразил искренние соболезнования родным и близким героя.