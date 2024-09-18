Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии

Ильнур родился 17 ноября 1991 года и с ранних лет проявлял стремление к знаниям. После окончания школы в родном селе он поступил в колледж, где изучал агрономию. Получив образование, он трудился монтажником в Уфе, но вскоре почувствовал призыв к службе и в феврале 2024 года обратился в военный комиссариат с желанием стать добровольцем.