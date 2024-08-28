Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Сергей родился и вырос в Башкирии. Его детство не было безоблачным — он воспитывался матерью без отца, что наложило отпечаток на всю его жизнь. После окончания учебы он нашел свою нишу в установке натяжных потолков, создал семью и старался обеспечить своих близких всем необходимым.
Однако внутри него зрело желание изменить свою судьбу. Он часто размышлял о том, каким примером станет для дочери. В мае 2024 года Сергей принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию, чтобы защитить Родину и вернуть домой победу — тот самый символ гордости для его любимой дочери.
На фронте он служил пулемётчиком и проявил невероятную храбрость. Но судьба распорядилась иначе — 8 июля 2024 года, его жизнь трагически прервалась. В этом же месяце он был посмертно награжден орденом Мужества, а его имя будет увековечено в Аллее Героев Белорецка.
— Он был добрым человеком с большим сердцем, — говорят друзья Сергея.
— Искренне соболезную родным и близким Сергея Лукьянова, — сказал Андрей Иванюта, глава Белорецкого района.