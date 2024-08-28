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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 07:32

Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии

Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии

28 августа 2024, 04:26
Фото: Андрей Иванюта
Как Сергей Лукьянов стал героем для своей семьи и страны, сообщает глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Сергей родился и вырос в Башкирии. Его детство не было безоблачным — он воспитывался матерью без отца, что наложило отпечаток на всю его жизнь. После окончания учебы он нашел свою нишу в установке натяжных потолков, создал семью и старался обеспечить своих близких всем необходимым.

Однако внутри него зрело желание изменить свою судьбу. Он часто размышлял о том, каким примером станет для дочери. В мае 2024 года Сергей принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию, чтобы защитить Родину и вернуть домой победу — тот самый символ гордости для его любимой дочери.

На фронте он служил пулемётчиком и проявил невероятную храбрость. Но судьба распорядилась иначе — 8 июля 2024 года, его жизнь трагически прервалась. В этом же месяце он был посмертно награжден орденом Мужества, а его имя будет увековечено в Аллее Героев Белорецка.

— Он был добрым человеком с большим сердцем, — говорят друзья Сергея.
— Искренне соболезную родным и близким Сергея Лукьянова, — сказал Андрей Иванюта, глава Белорецкого района.
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