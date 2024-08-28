Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии

Сергей родился и вырос в Башкирии. Его детство не было безоблачным — он воспитывался матерью без отца, что наложило отпечаток на всю его жизнь. После окончания учебы он нашел свою нишу в установке натяжных потолков, создал семью и старался обеспечить своих близких всем необходимым.