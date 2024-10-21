Путин наградил рядового уфимца

В Уфе состоялась церемония прощания с Артемом Новоселовым, участником специальной военной операции. Как рассказывают близкие Артема, он был человеком, отличавшимся добротой и открытостью. Он окончил Аксаковскую гимназию №11 в Уфе и продолжил обучение в Ломоносовском морском колледже военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В 2024 году он принял решение служить своей стране и отправился на СВО.