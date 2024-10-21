Путин наградил рядового уфимца

Posted 21 октября, 07:05
Published 21 октября, 07:05
Modified 21 октября, 08:14
Updated 21 октября, 08:14
В Уфе состоялась церемония прощания с Артемом Новоселовым, участником специальной военной операции. Как рассказывают близкие Артема, он был человеком, отличавшимся добротой и открытостью. Он окончил Аксаковскую гимназию №11 в Уфе и продолжил обучение в Ломоносовском морском колледже военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В 2024 году он принял решение служить своей стране и отправился на СВО.
За проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга Артем был посмертно награжден Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Награда была передана его матери на вечное хранение.
Как ранее сообщал Mkset, старший лейтенант Ильдар Суфияров был посмертно награжден за подвиг в ходе специальной военной операции.