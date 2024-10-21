mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 07:05

Published 21 октября, 07:05

Modified 21 октября, 08:14

Updated 21 октября, 08:14

Путин наградил рядового уфимца

Путин наградил рядового уфимца

21 октября 2024, 07:05
Фото: Kremlin.ru
Артем Новоселов был посмертно отмечен орденом Мужества, сообщает в понедельник, 21 октября, администрация Кировского района.

В Уфе состоялась церемония прощания с Артемом Новоселовым, участником специальной военной операции. Как рассказывают близкие Артема, он был человеком, отличавшимся добротой и открытостью. Он окончил Аксаковскую гимназию №11 в Уфе и продолжил обучение в Ломоносовском морском колледже военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В 2024 году он принял решение служить своей стране и отправился на СВО.

За проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга Артем был посмертно награжден Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Награда была передана его матери на вечное хранение.

Уфимский нефтяник стал Героем России
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, старший лейтенант Ильдар Суфияров был посмертно награжден за подвиг в ходе специальной военной операции.

Читайте также:
Новый мэр появился в БашкирииЖертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школеУфимский самолет подвергся нападению хулиганов
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Награждение#Белебей#Мелеуз#Орден Мужества#Награды#Посмертно#Воинский долг#Самоотверженность#Военная операция#Героизм#Прощание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика