mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Башкирский боец получил награду за танки ВСУ

Башкирский боец получил награду за танки ВСУ

15 августа 2024, 10:10
Фото: Дамир Мустафин
Боец СВО Роберт Ильдусович стал символом героизма, уничтожив бронетехнику противника, сообщает глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Роберт, участник специальной военной операции, проявил исключительное мастерство в бою, что позволило ему успешно выполнить поставленные задачи. Он подбил два вражеских танка. За свои выдающиеся действия он был награждён медалью Суворова — высокой государственной наградой, которая свидетельствует о неоценимом вкладе.

Наши парни на передовой демонстрируют непоколебимую волю к победе. Благодарю Роберта и всех наших ребят за героизм и самоотверженность, — отметил Дамир Мустафин на своей странице в Telegram.

Он так же отметил, что подвиг Роберта стал еще одним ярким примером того, как простые люди могут стать настоящими героями в самые трудные времена.

Читайте также:
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВОМобилизация в России будет осенью 2024 года — BloombergУфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Награда#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#СВО#Самоотверженность#Мужество#Отвага#Военная операция#Боец#Героизм#Курск#Курская область#Танки#Роберт Ильдусович#Медаль Суворова#Готовность к защите
Подпишитесь
Когда в Башкирии будет тепло
Сегодня, 08:38
Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
Сегодня, 08:00
Видео. Уфимцы устроили потасовку в транспорте
Сегодня, 07:11
Депутаты раскритиковали стройки в Уфе
Сегодня, 05:08
Уфе придётся выживать самостоятельно
Сегодня, 07:04
Башкирия тонет в кредитах
Вчера, 10:52