Башкирский боец получил награду за танки ВСУ

Роберт, участник специальной военной операции, проявил исключительное мастерство в бою, что позволило ему успешно выполнить поставленные задачи. Он подбил два вражеских танка. За свои выдающиеся действия он был награждён медалью Суворова — высокой государственной наградой, которая свидетельствует о неоценимом вкладе.