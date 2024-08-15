Башкирский боец получил награду за танки ВСУ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Роберт, участник специальной военной операции, проявил исключительное мастерство в бою, что позволило ему успешно выполнить поставленные задачи. Он подбил два вражеских танка. За свои выдающиеся действия он был награждён медалью Суворова — высокой государственной наградой, которая свидетельствует о неоценимом вкладе.
—Наши парни на передовой демонстрируют непоколебимую волю к победе. Благодарю Роберта и всех наших ребят за героизм и самоотверженность, — отметил Дамир Мустафин на своей странице в Telegram.
Он так же отметил, что подвиг Роберта стал еще одним ярким примером того, как простые люди могут стать настоящими героями в самые трудные времена.