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Posted 21 октября, 18:57

Published 21 октября, 18:57

Modified 21 октября, 19:12

Updated 21 октября, 19:12

Кураист из Башкирии погиб на СВО

Кураист из Башкирии погиб на СВО

21 октября 2024, 18:57
Фото: Андрей Иванюта
В Аллее Героев Белорецка прошла церемония прощания с Русланом Альбертовичем Фатхеевым, сообщает в понедельник, 21 октября, глава района Андрей Иванюта.

Руслан Фатхеев родился в 1978 году в городе Белорецк. После окончания девяти классов местной десятой школы он выбрал путь активного человека: занимался спортом и участвовал в соревнованиях.

Работа на Белорецком металлургическом комбинате фрезеровщиком не помешала Руслану развивать свои таланты. Как сообщает Андрей Иванюта, Руслан прекрасно готовил, умел делать ремонты автомобилей, а также был мастером игры на гитаре и курае, что всегда радовало его семью и близких.

В октябре 2022 года Руслана мобилизовали для участия в специальной военной операции. Служба Руслана завершилась трагически: он погиб при выполнении боевой задачи 12 июля 2024 года на территории ДНР. За проявленные смелость и самоотверженность он был посмертно награждён орденом Мужества.

— Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности и до самых последних минут сохранял верность присяге, — пишет глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе сквер возле Дворца творчества «Орион» преобразится и станет местом ратной памяти.

Уфу украсят портретами бойцов СВО
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