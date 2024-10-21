Кураист из Башкирии погиб на СВО

Работа на Белорецком металлургическом комбинате фрезеровщиком не помешала Руслану развивать свои таланты. Как сообщает Андрей Иванюта, Руслан прекрасно готовил, умел делать ремонты автомобилей, а также был мастером игры на гитаре и курае, что всегда радовало его семью и близких.