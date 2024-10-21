Кураист из Башкирии погиб на СВО

Posted 21 октября, 18:57
Published 21 октября, 18:57
Modified 21 октября, 19:12
Updated 21 октября, 19:12
Руслан Фатхеев родился в 1978 году в городе Белорецк. После окончания девяти классов местной десятой школы он выбрал путь активного человека: занимался спортом и участвовал в соревнованиях.
Работа на Белорецком металлургическом комбинате фрезеровщиком не помешала Руслану развивать свои таланты. Как сообщает Андрей Иванюта, Руслан прекрасно готовил, умел делать ремонты автомобилей, а также был мастером игры на гитаре и курае, что всегда радовало его семью и близких.
В октябре 2022 года Руслана мобилизовали для участия в специальной военной операции. Служба Руслана завершилась трагически: он погиб при выполнении боевой задачи 12 июля 2024 года на территории ДНР. За проявленные смелость и самоотверженность он был посмертно награждён орденом Мужества.
— Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности и до самых последних минут сохранял верность присяге, — пишет глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе сквер возле Дворца творчества «Орион» преобразится и станет местом ратной памяти.