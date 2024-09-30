Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях

Posted 30 сентября, 12:36
Published 30 сентября, 12:36
Modified 30 сентября, 12:42
Updated 30 сентября, 12:42
Недавние заявления военного комиссара города Туймазы и Туймазинского района Башкирии Рушана Ахмадуллина вскрыли правду о том, как злоумышленники используют трагедию для личной выгоды.
В одной из историй, рассказываемых Ахмадуллиным, семья российского бойца узнала о его гибели на фронте. Вскоре после этого им позвонили якобы сотрудники Следственного комитета и предложили за определенную плату ускорить процесс оформления «гробовой» выплаты. Веря в добросовестность собеседников, родственники отдали свои сбережения, но оказались жертвами мошенников.
Но это не единственный случай. Другие семьи, которые уже получили выплаты, также стали объектом внимания мошенников. На этот раз им звонили люди, представлявшиеся строителями, и пытались втянуть в сделку по покупке коттеджа в Сочи.
— Это либо жулики, либо представители киевских спецслужб, использующие самые гнусные и коварные схемы для вытягивания денег у родственников солдат, — отметил Ахмадуллин.
Военный комиссар также призвал семьи бойцов СВО быть осторожными и не выкладывать в социальных сетях информацию о своих близких, находящихся в зоне конфликта. По словам Ахмадуллина, противник может собирать информацию для своих целей.
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