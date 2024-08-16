Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Альшеевском районе, молодожены выбрали для своего важного события нетрадиционный день — не субботу, как принято, а будний понедельник. Причина проста: вскоре жених с позывным «Нефтяник» снова отправится в зону специальной военной операции.
Девушка, решившая разделить с любимым все тяготы, с готовностью приняла его предложение о браке. Глава Альшеевского района Дамир Мустафин выразил свои искренние пожелания молодоженам: «Счастья и долгих лет совместной жизни! Пусть ваш союз будет крепким и нерушимым».
Кроме того, в ЗАГСе зарегистрировала свои отношения еще одна пара. Жених из Дюртюлей вернулся домой на отдых после участия в СВО и был награжден медалью генерала Шаймуратова прямо во время церемонии бракосочетания.
Пока одни бойцы возвращаются домой для создания новых семейных уз, другие продолжают выполнять свой долг на передовой.
— Я желаю вам скорейшего возвращения домой с победой, — отметил глава Альшеевского района Дамир Мустафин.