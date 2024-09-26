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Posted 26 сентября, 05:34

Published 26 сентября, 05:34

Modified 26 сентября, 11:58

Updated 26 сентября, 11:58

Путин наградил зека из Башкирии за мужество

Путин наградил зека из Башкирии за мужество

26 сентября 2024, 05:34
Фото: Kremlin.ru
Сюжет
Башкирия
В Белорецке провели в последний путь рядового Манторова Артура Мажитовича, сообщает глава Белорецкого района Андрей Иванюта в четверг, 26 сентября.

Артур Манторов родился в 1983 году в городе Белорецк. Долгие годы он провел в местах лишения свободы. Когда началась специальная военная операция, Артур решил изменить свою жизнь. Он ушел на фронт из мест лишения свободы, стремясь к новой жизни.

— Он воевал в штурмовом взводе, — рассказывает Андрей Иванюта.

К сожалению, 10 сентября 2024 года Артур погиб, выполняя свою миссию. За проявленное мужество и героизм Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил Артура орденом Мужества.

Глава района Андрей Иванюта выразил искренние соболезнования родным и близким Артура: «Пусть упокоится его душа с миром. Он погиб патриотом, защитником Родины».

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