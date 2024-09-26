Путин наградил зека из Башкирии за мужество

Posted 26 сентября, 05:34
Published 26 сентября, 05:34
Modified 26 сентября, 11:58
Updated 26 сентября, 11:58
Артур Манторов родился в 1983 году в городе Белорецк. Долгие годы он провел в местах лишения свободы. Когда началась специальная военная операция, Артур решил изменить свою жизнь. Он ушел на фронт из мест лишения свободы, стремясь к новой жизни.
— Он воевал в штурмовом взводе, — рассказывает Андрей Иванюта.
К сожалению, 10 сентября 2024 года Артур погиб, выполняя свою миссию. За проявленное мужество и героизм Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил Артура орденом Мужества.
Глава района Андрей Иванюта выразил искренние соболезнования родным и близким Артура: «Пусть упокоится его душа с миром. Он погиб патриотом, защитником Родины».