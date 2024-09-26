Путин наградил зека из Башкирии за мужество

Артур Манторов родился в 1983 году в городе Белорецк. Долгие годы он провел в местах лишения свободы. Когда началась специальная военная операция, Артур решил изменить свою жизнь. Он ушел на фронт из мест лишения свободы, стремясь к новой жизни.