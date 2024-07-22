Мобилизованный снайпер из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 08:43
Смертельное ранение в зоне СВО 15 июля получил уроженец Башкирии Ильмир Камалетдинов. Боец был мобилизован в сентябре 2022 года и проходил службу в качестве снайпера. На момент гибели бойцу было 28 лет.
Известно, что будущий военнослужащий родился в селе Кузбаево. Учился в местной школе. Там его описывали как дисциплинированного и прилежного ученика, Камалетдинов увлекался спортом и активно участвовал в жизни школы. После седьмого класса переехал в райцентр — Бураево — и доучивался уже там. Поступил машиностроительной колледж в Подмосковье.
Впервые попал в Вооружённые Силы в 2015 году. Служил под Нижним Новгородом как снайпер, обеспечивал безопасность форума ШОС и БРИКС в столице Башкирии. По окончанию службы закончил обучение. Получив образование, работал в аэропорту Шереметьево.
Прощание с погибшим пройдёт 23 июля в селе Бураево. У бойца остались дочь и жена.