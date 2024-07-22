mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Мобилизованный снайпер из Башкирии погиб на СВО

Мобилизованный снайпер из Башкирии погиб на СВО

22 июля 2024, 06:31
Фото: Vk/Рушан Гараев
Боец в 2015 году охранял форум ШОС и БРИКС в Уфе, сообщил глава Бураевского района Республики Башкортостан Рушан Гараев.

Смертельное ранение в зоне СВО 15 июля получил уроженец Башкирии Ильмир Камалетдинов. Боец был мобилизован в сентябре 2022 года и проходил службу в качестве снайпера. На момент гибели бойцу было 28 лет.

Известно, что будущий военнослужащий родился в селе Кузбаево. Учился в местной школе. Там его описывали как дисциплинированного и прилежного ученика, Камалетдинов увлекался спортом и активно участвовал в жизни школы. После седьмого класса переехал в райцентр — Бураево — и доучивался уже там. Поступил машиностроительной колледж в Подмосковье.

Впервые попал в Вооружённые Силы в 2015 году. Служил под Нижним Новгородом как снайпер, обеспечивал безопасность форума ШОС и БРИКС в столице Башкирии. По окончанию службы закончил обучение. Получив образование, работал в аэропорту Шереметьево.

Прощание с погибшим пройдёт 23 июля в селе Бураево. У бойца остались дочь и жена.

Читайте также:
Рядовой из Башкирии погиб на СВОХабиров поставит на контроль жалобы семей бойцов СВОКонтрактник из Башкирии погиб на СВО
#Общество#Уфа#Конфликт#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погибшие#Частичная мобилизация#Спецоперация#СВО#Боевые действия#Военная операция
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32