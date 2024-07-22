Мобилизованный снайпер из Башкирии погиб на СВО

Известно, что будущий военнослужащий родился в селе Кузбаево. Учился в местной школе. Там его описывали как дисциплинированного и прилежного ученика, Камалетдинов увлекался спортом и активно участвовал в жизни школы. После седьмого класса переехал в райцентр — Бураево — и доучивался уже там. Поступил машиностроительной колледж в Подмосковье.