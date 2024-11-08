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Вода

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Ноябрь
Древняя ржавчина устроит пробки в Сипайлово
8 ноября, 14:14
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Октябрь
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября, 13:48
Как предотвратить запотевание зеркал: эксперименты с глицерином и пеной для бритья
23 октября, 06:11
В Уфе всё плохо: куда звонить и писать
17 октября, 04:27
Сентябрь
Мы все это делали: 10 вещей, которые никогда не следует спускать в унитаз
25 сентября, 13:40
Шесть вещей в доме, которые стоит менять хотя бы раз в год
25 сентября, 13:14
Можно ли кипятить воду несколько раз? Разбираемся в мифах и фактах
25 сентября, 12:00
График отключения воды не обрадует Уфу
23 сентября, 16:18
Жителям Уфы придётся запасаться водой
20 сентября, 18:33
Как навсегда избавиться от плесени в душе и предотвратить её возвращение
20 сентября, 13:51
Оставить Ишимбай без нормальной воды — ₽40 000
19 сентября, 10:41
Уфимцам устроят коммунальный ад
Городская снабжающая компания опубликовала расписание отключений водоснабжения в башкирской столице.
6 сентября, 15:50
Почему кухонная раковина может стать причиной болезней
6 сентября, 12:30
ТОП-4 верных средства, чтобы плитка в ванной засияла как новая
5 сентября, 09:11
Удивительные средства: как за 30 минут вернуть ванной ослепительную белизну!
3 сентября, 13:45
В Башкирии пенсионер упал с моста и утонул
1 сентября, 11:50
Август
Потоп в Башкирии — теперь всё
31 августа, 04:44
Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии
30 августа, 19:32
Таинственная засуха настигла Уфу
26 августа, 06:17

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