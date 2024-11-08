Древняя ржавчина устроит пробки в Сипайлово

В связи с этим проезжая часть — участок от павильонов на Гагарина, 35/1 до пересечения улиц — будет закрыта с 11 по 15 ноября. Власти просят водителей отнестись к мерам с пониманием и заранее думать над маршрутом поездок, чтобы не создавать пробки.