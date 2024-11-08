Древняя ржавчина устроит пробки в Сипайлово

Posted 8 ноября, 14:14
Published 8 ноября, 14:14
Modified 8 ноября, 16:31
Updated 8 ноября, 16:31
Как пишут муниципальные власти, неудобства возникнут в микрорайоне Сипайлово — коммунальные службы будут читать тепломагистраль на перекрёстке улиц Максима Рыльского и Юрия Гагарина.
В связи с этим проезжая часть — участок от павильонов на Гагарина, 35/1 до пересечения улиц — будет закрыта с 11 по 15 ноября. Власти просят водителей отнестись к мерам с пониманием и заранее думать над маршрутом поездок, чтобы не создавать пробки.
Ранее Mkset сообщал о том, что Госавтоинспекция начала в Уфе массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД.