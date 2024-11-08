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Posted 8 ноября, 14:14

Published 8 ноября, 14:14

Modified 8 ноября, 16:31

Updated 8 ноября, 16:31

В Уфе перекроют улицу из-за реконструкции трубопровода

Древняя ржавчина устроит пробки в Сипайлово

8 ноября 2024, 14:14
Фото: 1MI.

В Уфе перекроют улицу из-за реконструкции трубопровода

Новое ограничения для транспорта введут в башкирской столицы из-за ремонта коммуникаций ЖКХ — проинформировали в пресс-службе Октябрьского района города в пятницу, 8 ноября.

Как пишут муниципальные власти, неудобства возникнут в микрорайоне Сипайлово — коммунальные службы будут читать тепломагистраль на перекрёстке улиц Максима Рыльского и Юрия Гагарина.

В связи с этим проезжая часть — участок от павильонов на Гагарина, 35/1 до пересечения улиц — будет закрыта с 11 по 15 ноября. Власти просят водителей отнестись к мерам с пониманием и заранее думать над маршрутом поездок, чтобы не создавать пробки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Госавтоинспекция начала в Уфе массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД.

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