Сегодня в Уфе: снегопад, коммунальная катастрофа, рокировка у Хабирова

Posted 11 ноября, 19:00
Published 11 ноября, 19:00
Modified 11 ноября, 19:47
Updated 11 ноября, 19:47
Во вторник, 12 ноября, в столице Башкирии вновь зарядят снегопады — синоптики ждут умеренные осадки и облачную погоду. Ветер — от 8 до 13 м/с, юго-западного направления. Столбики термометров окажутся на отметках 0°C… -5°C. По Башкирии местами прогнозируют туман, в связи с чем водителям требуется быть предельно осторожными — видимость на дорогах ухудшится до 0,5 км — 1 км.
Множество адресов попали под отключение горячей воды в Дёмском районе — на одном из важных трубопроводов произошла авария, которую сейчас пытаются устранить. Кроме жилых домов, без воды оставили местную больницу, детские сады и школы. С полным списком адресов можно ознакомиться на ресурсах мэрии. Из-за аварии во многих зданиях также убавят отопление.
Администрация Радия Хабирова в ноябре лишилась своего начальника — Максима Забелина, работавшего в Башкирии последние шесть лет. Впрочем, замена долго ждать не заставила — новым руководителем администрации главы Республики стал Азат Бадранов, который с осени 2022 года по весну 2024 года проходил службу в зоне СВО. По возвращении стал заместителем Забелина.
Региональный парламент во вторник, 12 ноября, проведёт заседание двух профильных комитетов. Пресс-служба Госсобрания региона поделилась, что будут обсуждать депутаты. На повестке у народных избранников будут стоять доклады о социально-экономическом развитии на 2026/27 годы, обсуждение ряда новых законопроектов, а также проект бюджета Республики Башкортостан на 2025 год. Отметим, что по предварительным итогам 2024 года дефицит казны региона составит порядка ₽15,4 млрд.
Платформа по поиску работы HeadHunter провела исследование среди жителей Уфы, с помощью которого стало известно, сколько людей ощущают себя счастливым в будничные дни и что приносит им радость. Результатами портал поделился с Mkset.
В Башкирии, как показал опрос, всего 25% счастливых в будние дни. Среди респондентов женщины (29%) ощущают себя намного лучше, чем мужчины (24%). Треть опрошенных призналис что чувствуют счастье и радость временами. Число грустных граждан в Уфе составило 29%.