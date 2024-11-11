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Posted 11 ноября, 19:00

Published 11 ноября, 19:00

Modified 11 ноября, 19:47

Updated 11 ноября, 19:47

Сегодня в Уфе: снегопад, коммунальная катастрофа, рокировка у Хабирова

Сегодня в Уфе: снегопад, коммунальная катастрофа, рокировка у Хабирова

11 ноября 2024, 19:00
Фото: mkset.ru.
Рассказываем всё, что нужно знать ко вторнику, 12 ноября.

Погода в Уфе

Во вторник, 12 ноября, в столице Башкирии вновь зарядят снегопады — синоптики ждут умеренные осадки и облачную погоду. Ветер — от 8 до 13 м/с, юго-западного направления. Столбики термометров окажутся на отметках 0°C… -5°C. По Башкирии местами прогнозируют туман, в связи с чем водителям требуется быть предельно осторожными — видимость на дорогах ухудшится до 0,5 км — 1 км.

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Отключения воды и отопления в Уфе

Множество адресов попали под отключение горячей воды в Дёмском районе — на одном из важных трубопроводов произошла авария, которую сейчас пытаются устранить. Кроме жилых домов, без воды оставили местную больницу, детские сады и школы. С полным списком адресов можно ознакомиться на ресурсах мэрии. Из-за аварии во многих зданиях также убавят отопление.

Больница Уфы останется без воды и отопления
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Кадровые перестановки

Администрация Радия Хабирова в ноябре лишилась своего начальника — Максима Забелина, работавшего в Башкирии последние шесть лет. Впрочем, замена долго ждать не заставила — новым руководителем администрации главы Республики стал Азат Бадранов, который с осени 2022 года по весну 2024 года проходил службу в зоне СВО. По возвращении стал заместителем Забелина.

Боец СВО возглавил администрацию главы Башкирии
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На повестке Курултая

Региональный парламент во вторник, 12 ноября, проведёт заседание двух профильных комитетов. Пресс-служба Госсобрания региона поделилась, что будут обсуждать депутаты. На повестке у народных избранников будут стоять доклады о социально-экономическом развитии на 2026/27 годы, обсуждение ряда новых законопроектов, а также проект бюджета Республики Башкортостан на 2025 год. Отметим, что по предварительным итогам 2024 года дефицит казны региона составит порядка ₽15,4 млрд.

На повестке Курултая: бюджетые деньги, курятники и горы
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Несчастные уфимцы

Платформа по поиску работы HeadHunter провела исследование среди жителей Уфы, с помощью которого стало известно, сколько людей ощущают себя счастливым в будничные дни и что приносит им радость. Результатами портал поделился с Mkset.

В Башкирии, как показал опрос, всего 25% счастливых в будние дни. Среди респондентов женщины (29%) ощущают себя намного лучше, чем мужчины (24%). Треть опрошенных призналис что чувствуют счастье и радость временами. Число грустных граждан в Уфе составило 29%.

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