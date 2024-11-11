Сегодня в Уфе: снегопад, коммунальная катастрофа, рокировка у Хабирова

Администрация Радия Хабирова в ноябре лишилась своего начальника — Максима Забелина, работавшего в Башкирии последние шесть лет. Впрочем, замена долго ждать не заставила — новым руководителем администрации главы Республики стал Азат Бадранов, который с осени 2022 года по весну 2024 года проходил службу в зоне СВО. По возвращении стал заместителем Забелина.