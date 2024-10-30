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Posted 30 октября, 13:48

Published 30 октября, 13:48

Modified 30 октября, 13:50

Updated 30 октября, 13:50

Вода Башкирии заинтересовала Москву

Вода Башкирии заинтересовала Москву

30 октября 2024, 13:48
Фото: 1MI.
Жители Гафурово пожаловались на качество питьевой воды в соцсетях, сообщил информационный центр СК России в среду, 30 октября.

В соцсети «Вконтакте» на аккаунт СК России на один из постов начали приходить комментарии жителей Гафурово с жалобами на воду. Граждане поделились, что с 2019 года в населенном пункте продолжаются работы по установке центральной системы водоснабжения, которые до сих пор не завершены. Причем родниковая вода, которая находится в селе и является единственным питьевым источником, стала совсем непригодна для питья, так как в ней нашли различные примеси нефтепродуктов.

Многочисленные обращения, жалобы от жителей, в том числе пенсионеров и семей, не принесли никаких результатов и оставили людей одних с неразрешенной проблемой. Ранее ситуация также была освещена на просторах интернета.

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— На данный момент СК России начала процессуальную проверку по ситуации с водой. Председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал начало проверки и поручил Башкирскому руководству сообщить в кратчайшем времени результаты инспекции и держать в курсе, — сообщает главк СК РФ.

Недавно Mkset сообщил про уфимского строителя, выживающего в Таиланде.

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