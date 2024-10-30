Вода Башкирии заинтересовала Москву

В соцсети «Вконтакте» на аккаунт СК России на один из постов начали приходить комментарии жителей Гафурово с жалобами на воду. Граждане поделились, что с 2019 года в населенном пункте продолжаются работы по установке центральной системы водоснабжения, которые до сих пор не завершены. Причем родниковая вода, которая находится в селе и является единственным питьевым источником, стала совсем непригодна для питья, так как в ней нашли различные примеси нефтепродуктов.