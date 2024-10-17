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Posted 17 октября, 04:27

Published 17 октября, 04:27

Modified 17 октября, 04:29

Updated 17 октября, 04:29

Теплая и снежная Уфа спасают горожан

Теплая и снежная Уфа спасают горожан

17 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Куда звонить и писать, если в Уфе всё плохо — гайд по решению проблем дали городские чиновники.

Зима в Уфе — это не только радость от снежных пейзажей и прогулок на свежем воздухе, но и время, когда многие жители сталкиваются с коммунальными трудностями. Обещанная горячая вода может неожиданно исчезнуть, а отопление начнет подводить в самые холодные дни. Чтобы не остаться один на один с этими неприятностями, важно знать, куда обращаться за помощью.

Куда жаловаться, если очень нужно?

Не стоит паниковать. Если ваш дом обслуживает одно из Управлений жилищного хозяйства (УЖХ) района, вы можете обратиться по следующим телефонам:

— Демский район:

+7 (347) 281-22-30

— Калининский район:

+7 (347) 238-65-11

— Ленинский район:

+7 (347) 286-51-74

— Октябрьский район:

+7 (347) 235-66-95
+7 (347) 292-73-00 (многоканальный)

— Орджоникидзевский район:

+7 (347) 286-00-90

— Советский район:

+7 (347) 200-23-36
+7 (347) 225-02-40 (многоканальный)

Если ваш дом обслуживает не УЖХ района, не беда. Номера телефонов управляющих компаний можно найти в квитанциях за квартиру или на информационных стендах в подъездах. Каждая организация обязана информировать жителей о своих контактных данных.

Проблемы с уборкой дорог и инфраструктурой

Если вы столкнулись с проблемами уборки дорог, мостов или путепроводов, необходимо позвонить в Управление коммунального хозяйства и благоустройства по номеру:

+7 (347) 251-38-11.

Пропали свет, газ или тепло?

На случай отключения света, газа или тепла также есть специальный список контактов:

1. Уфимские инженерные сети (МУП УИС):

+7 (800) 250-52-80

2. «БашРТС»:

+7 (347) 222-22-00
+7 (347) 222-22-55 (контактный центр ЕИРЦ РБ)

3. «Уфаводоканал»:

+7 (347) 284-15-30

4. Уфимские городские электрические сети:

+7 (800) 234-77–00

5. «Газпром газораспределение Уфа»:

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Вопросы ЖКХ и подача тепла

Если вас беспокоят вопросы ЖКХ или подача тепла в вашем доме стала недостаточной, обращайтесь в Ситуационный центр ЕДДС города Уфы:

+7 (347) 277–09–11.

Экстренные ситуации

В случае экстренных ситуаций и аварийных случаев с угрозой для жизни незамедлительно звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы:

+7 (347) 279–90–00 или просто наберите 112.

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Как ранее сообщал Mkset, синоптики предупредили, что отопительный период может удивить жителей региона своими температурными перепадами.

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