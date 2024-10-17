Теплая и снежная Уфа спасают горожан

Posted 17 октября, 04:27
Published 17 октября, 04:27
Modified 17 октября, 04:29
Updated 17 октября, 04:29
Зима в Уфе — это не только радость от снежных пейзажей и прогулок на свежем воздухе, но и время, когда многие жители сталкиваются с коммунальными трудностями. Обещанная горячая вода может неожиданно исчезнуть, а отопление начнет подводить в самые холодные дни. Чтобы не остаться один на один с этими неприятностями, важно знать, куда обращаться за помощью.
Не стоит паниковать. Если ваш дом обслуживает одно из Управлений жилищного хозяйства (УЖХ) района, вы можете обратиться по следующим телефонам:
— Демский район:
+7 (347) 281-22-30
— Калининский район:
+7 (347) 238-65-11
— Ленинский район:
+7 (347) 286-51-74
— Октябрьский район:
+7 (347) 235-66-95
+7 (347) 292-73-00 (многоканальный)
— Орджоникидзевский район:
+7 (347) 286-00-90
— Советский район:
+7 (347) 200-23-36
+7 (347) 225-02-40 (многоканальный)
Если ваш дом обслуживает не УЖХ района, не беда. Номера телефонов управляющих компаний можно найти в квитанциях за квартиру или на информационных стендах в подъездах. Каждая организация обязана информировать жителей о своих контактных данных.
Если вы столкнулись с проблемами уборки дорог, мостов или путепроводов, необходимо позвонить в Управление коммунального хозяйства и благоустройства по номеру:
+7 (347) 251-38-11.
На случай отключения света, газа или тепла также есть специальный список контактов:
1. Уфимские инженерные сети (МУП УИС):
+7 (800) 250-52-80
2. «БашРТС»:
+7 (347) 222-22-00
+7 (347) 222-22-55 (контактный центр ЕИРЦ РБ)
3. «Уфаводоканал»:
+7 (347) 284-15-30
4. Уфимские городские электрические сети:
+7 (800) 234-77–00
5. «Газпром газораспределение Уфа»:
104
Если вас беспокоят вопросы ЖКХ или подача тепла в вашем доме стала недостаточной, обращайтесь в Ситуационный центр ЕДДС города Уфы:
+7 (347) 277–09–11.
В случае экстренных ситуаций и аварийных случаев с угрозой для жизни незамедлительно звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы:
+7 (347) 279–90–00 или просто наберите 112.
Как ранее сообщал Mkset, синоптики предупредили, что отопительный период может удивить жителей региона своими температурными перепадами.