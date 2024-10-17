Теплая и снежная Уфа спасают горожан

Зима в Уфе — это не только радость от снежных пейзажей и прогулок на свежем воздухе, но и время, когда многие жители сталкиваются с коммунальными трудностями. Обещанная горячая вода может неожиданно исчезнуть, а отопление начнет подводить в самые холодные дни. Чтобы не остаться один на один с этими неприятностями, важно знать, куда обращаться за помощью.