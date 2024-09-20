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Posted 20 сентября, 18:33

Published 20 сентября, 18:33

Modified 20 сентября, 19:41

Updated 20 сентября, 19:41

Стал известен график отключения воды в Уфе

Жителям Уфы придётся запасаться водой

20 сентября 2024, 18:33
Фото: 1MI

Стал известен график отключения воды в Уфе

Трудности с ЖКХ ожидают жителей башкирской столицы в ближайшие дни, сообщили в пятницу, 20 сентября, в «Уфаводоканале».

Снабжающая организация опубликовала график плановых отключений воды 24–25 сентября в Уфе.

Так, 24 сентября полностью перекрыть водоснабжение намерены в Октябрьском и Советском районах города. Ограничения коснутся улиц Новосибирской и Делегатской в частном секторе, а также зданий организаций по улицам Халтурина, Гражданской и Зорге. Помимо этого, на улице Гражданской отключат воду в школе №130.

Ещё более 400 частных домов в Калининском районе лишат воды 25 сентября. В тот же день трудности с ЖКХ испытают детсад, школа, магазин, административное здание и ещё две организации.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Уфаволоканала».

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