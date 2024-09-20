Жителям Уфы придётся запасаться водой

Так, 24 сентября полностью перекрыть водоснабжение намерены в Октябрьском и Советском районах города. Ограничения коснутся улиц Новосибирской и Делегатской в частном секторе, а также зданий организаций по улицам Халтурина, Гражданской и Зорге. Помимо этого, на улице Гражданской отключат воду в школе №130.