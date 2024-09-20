Жителям Уфы придётся запасаться водой

Posted 20 сентября, 18:33
Published 20 сентября, 18:33
Modified 20 сентября, 19:41
Updated 20 сентября, 19:41
Снабжающая организация опубликовала график плановых отключений воды 24–25 сентября в Уфе.
Так, 24 сентября полностью перекрыть водоснабжение намерены в Октябрьском и Советском районах города. Ограничения коснутся улиц Новосибирской и Делегатской в частном секторе, а также зданий организаций по улицам Халтурина, Гражданской и Зорге. Помимо этого, на улице Гражданской отключат воду в школе №130.
Ещё более 400 частных домов в Калининском районе лишат воды 25 сентября. В тот же день трудности с ЖКХ испытают детсад, школа, магазин, административное здание и ещё две организации.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Уфаволоканала».