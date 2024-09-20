Как навсегда избавиться от плесени в душе и предотвратить её возвращение

Posted 20 сентября, 13:51
Published 20 сентября, 13:51
Modified 20 сентября, 13:53
Updated 20 сентября, 13:53
Душевая кабина — идеальное место для микроскопического грибка роста. Влажность, тепло и ограниченная вентиляция создают прекрасные условия для размножения. Плесень может появиться на плитке, герметике, затирке и даже на самой душевой лейке.
Помимо того, что грибок выглядит неэстетично, он может причинить серьёзный вред вашему здоровью.
— Споры могут вызывать аллергические реакции, респираторные проблемы и даже кожные высыпания. Кроме того, эта зараза может разрушать поверхности, на которых он растёт, что может привести к дорогостоящему ремонту, — комментирует Джено Качча, генеральный директор клининга Caccia Plumbing.
Грибок может появиться в самых неожиданных местах, но чаще всего его можно найти в углах душевой кабины, на затирке между плитками, на герметике вокруг душевой кабины и на дверных уплотнителях.
— Также он может появиться на душевой лейке и даже на полках для шампуней, — рассказывает Даниэль Скитон, домохозяйка и блогер.
Для начала необходимо определить степень заражения. Если грибок только начала появляться, можно использовать простые домашние средства
Если плесень уже успела основательно закрепиться, возможно, придётся использовать более серьезные средства.
Помните о необходимости проветривания помещения во время и после обработки, а также о ношении защитных перчаток и маски.
Герметик — это одно из самых сложных мест для удаления грибка. Если плесень проникла глубоко, возможно, придётся полностью заменить герметик.
— Для начального этапа можно попробовать следующее: смочите ватные шарики в отбеливателе и прижмите их к заплесневелому герметику на ночь. Утром тщательно потрите поражённый участок старой зубной щёткой и смойте, — Пенни Николас, эксперт по уборке и основатель Sparkling Penny
Даже после удаления плесени могут остаться тёмные пятна. Вот несколько способов, как справиться с ними:
— Исследования показывают, что уксус более эффективен, чем отбеливатель. Отбеливатель может уничтожить грибок на поверхности, но не убивает его споры, что может привести к повторному росту. Уксус, напротив, уничтожает споры и предотвращает повторное появление, — Михаил Голубев, генеральный директор и эксперт Mold Busters.
Ранее эксперты рассказали, как избавиться от запаха плесени в доме.