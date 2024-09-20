Как навсегда избавиться от плесени в душе и предотвратить её возвращение

Плесень в душе — это не только неприятный вид, но и угроза вашему здоровью. Влажные углы и стыки герметика — идеальные места для её роста, что вызывает затхлый запах и тёмные пятна. Узнайте, как эффективно бороться с грибками и предотвратить повторное появление.

Душевая кабина — идеальное место для микроскопического грибка роста. Влажность, тепло и ограниченная вентиляция создают прекрасные условия для размножения. Плесень может появиться на плитке, герметике, затирке и даже на самой душевой лейке. Почему плесень в душе — это проблема? Помимо того, что грибок выглядит неэстетично, он может причинить серьёзный вред вашему здоровью. — Споры могут вызывать аллергические реакции, респираторные проблемы и даже кожные высыпания. Кроме того, эта зараза может разрушать поверхности, на которых он растёт, что может привести к дорогостоящему ремонту, — комментирует Джено Качча, генеральный директор клининга Caccia Plumbing. Где чаще всего появляется плесень? Грибок может появиться в самых неожиданных местах, но чаще всего его можно найти в углах душевой кабины, на затирке между плитками, на герметике вокруг душевой кабины и на дверных уплотнителях. — Также он может появиться на душевой лейке и даже на полках для шампуней, — рассказывает Даниэль Скитон, домохозяйка и блогер. Где чаще всего появляется плесень? . Фото: Изображение Midjourney Как очистить плесень с плитки в душевой кабине? Для начала необходимо определить степень заражения. Если грибок только начала появляться, можно использовать простые домашние средства Раствор уксуса и воды (1:1): смешайте равные части белого уксуса и воды. Распылите смесь на поражённые участки. Оставьте на 1 час.

(1:1): смешайте равные части белого уксуса и воды. Распылите смесь на поражённые участки. Оставьте на 1 час. Чайное дерево (эфирное масло): разведите 10-15 капель масла чайного дерева в 1 литре воды. Нанесите раствор на заражённые места с помощью тряпки или распылителя. Оставьте на несколько часов или на ночь.

(эфирное масло): разведите 10-15 капель масла чайного дерева в 1 литре воды. Нанесите раствор на заражённые места с помощью тряпки или распылителя. Оставьте на несколько часов или на ночь. Перекись водорода (3%): нанесите перекись водорода с помощью распылителя или тряпки. Оставьте на 10-15 минут. Если плесень уже успела основательно закрепиться, возможно, придётся использовать более серьезные средства. Любое магазинное средство: выберите средство, подходящее для вашего типа поверхности (дерево, керамика, бетон и т. д.). Следуйте инструкциям на упаковке по применению и безопасности. Обычно требуется нанести средство, оставить на определённое время, а затем тщательно промыть.

выберите средство, подходящее для вашего типа поверхности (дерево, керамика, бетон и т. д.). Следуйте инструкциям на упаковке по применению и безопасности. Обычно требуется нанести средство, оставить на определённое время, а затем тщательно промыть. Гипохлорит натрия (белила) : разведите раствор в соотношении 1 часть белил на 3 части воды. Нанесите раствор на заражённые участки. Оставьте на 15-30 минут.

: разведите раствор в соотношении 1 часть белил на 3 части воды. Нанесите раствор на заражённые участки. Оставьте на 15-30 минут. Сода и вода: сделайте пасту из соды и воды. Нанесите пасту на и оставьте на несколько часов или на ночь. Помните о необходимости проветривания помещения во время и после обработки, а также о ношении защитных перчаток и маски. Как очистить плесень с плитки в душевой кабине? . Фото: Изображение Midjourney Как очистить плесень с герметика? Герметик — это одно из самых сложных мест для удаления грибка. Если плесень проникла глубоко, возможно, придётся полностью заменить герметик. — Для начального этапа можно попробовать следующее: смочите ватные шарики в отбеливателе и прижмите их к заплесневелому герметику на ночь. Утром тщательно потрите поражённый участок старой зубной щёткой и смойте, — Пенни Николас, эксперт по уборке и основатель Sparkling Penny Как удалить оставшиеся пятна? Даже после удаления плесени могут остаться тёмные пятна. Вот несколько способов, как справиться с ними: Пищевая сода: Смешайте пищевую соду с водой до состояния пасты и нанесите её на пятна. Оставьте на несколько минут, затем тщательно потрите и смойте водой. Чистящее средство для затирки: используйте специализированное средство для чистки затирки. Нанесите его на загрязнённую область, оставьте на рекомендуемое время, затем тщательно потрите и смойте. Замена герметика: если пятна уже въелись в герметик, возможно, придётся его заменить. Полностью удалите старый герметик и нанесите новый. Как удалить оставшиеся пятна? . Фото: Изображение Midjourney Что лучше убивает плесень — отбеливатель или уксус? — Исследования показывают, что уксус более эффективен, чем отбеливатель. Отбеливатель может уничтожить грибок на поверхности, но не убивает его споры, что может привести к повторному росту. Уксус, напротив, уничтожает споры и предотвращает повторное появление, — Михаил Голубев, генеральный директор и эксперт Mold Busters. Как предотвратить появление плесени в душе? Обеспечьте хорошую вентиляцию: включайте вытяжку во время и после приёма душа, чтобы снизить уровень влажности. Если в вашей ванной комнате есть окно, открывайте его для проветривания. Держите душевые принадлежности сухими: храните шампуни и гели для душа в сухом месте, а не на полках в душе. Это поможет избежать накопления влаги. Используйте спрей для душа: существуют специальные спреи для душа, которые предотвращают образование плесени. Наносите их на стены и дверцы душевой кабины после каждого использования. Ранее эксперты рассказали, как избавиться от запаха плесени в доме. Ложки и вилки сияют как новенькие: копеечные домашние рецепты Узнать подробнее Читайте также: ТОП-4 верных средства, чтобы плитка в ванной засияла как новая Как ускорить уборку: 11 хитростей от опытной горничной Как сократить время на уборку в три раза: 5 проверенных советов