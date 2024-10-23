Как предотвратить запотевание зеркал: эксперименты с глицерином и пеной для бритья

Важным моментом является возможность применения этих методов в различных ситуациях. Например, пена может пригодиться не только в ванной, но и в автомобиле для обработки стекол. Хотя при использовании пен не стоит забывать о возможной пленке, остающейся на стекле, что может влиять на видимость.