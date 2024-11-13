Энергетики оставили уфимцев без воды

Как стало известно, 13 ноября, жители микрорайона «Сосны» столкнулись с неприятной ситуацией: из-за повреждения водопровода, произошедшего во время работ по монтажу опор освещения подрядной организацией ООО «Башкирэнерго», многие остались без воды. По информации от ГУП РБ «Уфаводоканал», аварийное отключение было объявлено в связи с этой проблемой, и сейчас специалисты работают над устранением последствий.