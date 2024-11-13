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Posted 13 ноября, 09:33

Published 13 ноября, 09:33

Modified 13 ноября, 10:47

Updated 13 ноября, 10:47

В Уфе аварийное отключение водоснабжения

Энергетики оставили уфимцев без воды

13 ноября 2024, 09:33
Фото: 1MI.

В Уфе аварийное отключение водоснабжения

Жители Ленинского района города столкнулись с неожиданными коммунальными проблемами из-за улучшения коммунальной же инфраструктуры, сообщает в среду, 13 ноября, ГУП РБ «Уфаводоконал».

Как стало известно, 13 ноября, жители микрорайона «Сосны» столкнулись с неприятной ситуацией: из-за повреждения водопровода, произошедшего во время работ по монтажу опор освещения подрядной организацией ООО «Башкирэнерго», многие остались без воды. По информации от ГУП РБ «Уфаводоканал», аварийное отключение было объявлено в связи с этой проблемой, и сейчас специалисты работают над устранением последствий.

Согласно сообщениям местных жителей, отсутствие воды стало заметным примерно с часу дня. В ответ на возникшую проблему, представители «Уфаводоканала» сообщили о том, что организуется подвоз воды для жителей микрорайона. Однако адреса подвоза пока не уточнены.

— Элементарно невозможно выпить воды или сходить в туалет. Приходиться идти покупать воду либо к автомату, либо в продуктовый магазин, где на секундочку одна пятилитровая бутылка стоит 110 рублей. Подвоза воды нет, а пока он приедет жители сами уже все купят из-за необходимости, — рассказывает жительница ЖК «Сосны» Ангелина изданию Mkset.

UPD 15:45: Мэрия Уфы сообщила адреса отключения воды и точки подвоза.

Временно без водоснабжения будут следующие адреса:

ул. Тальковая 36,33,40,37, 38

ул. Таганайская 10,8,4,6,2,5

ул. Б.Валеевой 5,7

ул. Артезианская 30,28,24,22,20,18

ул. Фатыха Иксанова 1,3,5,7,6,10,14

ул. Артезианская 7,9,11,13,15,17

ул. М.Искужина 18,20

ул. Алексеевское шоссе 69

Подвоз воды организован по ул. Тальковой, 38

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Как ранее сообщал Mkset, в Демском районе без воды оставили местную больницу, детские сады и школы.

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