Рыбаков просят не пить в Башкирии

Рыбаки готовы выходить к воде в любое время года, и конец осени не является исключением, отмечают спасатели в Республике Башкортостан. С каждым днем температура воды падает, и если рыболов падет за борт, его сырая и холодная одежда потянет ко дну. Кроме того, первые серьезные заморозки и тонкий лед уже не за горами. Всё это несёт особую опасность для любителей рыбалки. Особенно, тех, кто привык совмещать отдых с не безалкогольным пикником.