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Posted 4 ноября, 06:18

Published 4 ноября, 06:18

Modified 4 ноября, 06:21

Updated 4 ноября, 06:21

Рыбаков просят не пить в Башкирии

Рыбаков просят не пить в Башкирии

4 ноября 2024, 06:18
Фото: 1MI.
Спасатели напомнили любителям рыбной ловли основные правила безопасности на отдыхе: перечень мер указан в сообщении Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС.

Рыбаки готовы выходить к воде в любое время года, и конец осени не является исключением, отмечают спасатели в Республике Башкортостан. С каждым днем температура воды падает, и если рыболов падет за борт, его сырая и холодная одежда потянет ко дну. Кроме того, первые серьезные заморозки и тонкий лед уже не за горами. Всё это несёт особую опасность для любителей рыбалки. Особенно, тех, кто привык совмещать отдых с не безалкогольным пикником.

Спасатели дали подробную инструкцию, как вернуться домой в целостности и безопасности. Для этого надо придерживаться довольно простых правил:

Избегайте алкогольных напитков;
Не выходите на водоем в сильный ветер или вечером;
Сообщите близким, где и когда собираетесь рыбачить;
Обязательно проверьте состояние лодки перед выездом на воду;
Используйте спасательный жилет ради своей безопасности;
Рыбачьте, не удаляясь далеко от берега;
В экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Налог на туризм появится в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее Mkset сообщал о планах властей Кумертау ввести локальный туристический сбор. Налог на отдых в городе составит не менее ₽100/сутки с персоны или номера. Путешественникам локация интересна как точка осмотра промышленных достопримечательностей, светской и религиозной архитектуры.

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