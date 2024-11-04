Рыбаков просят не пить в Башкирии

Posted 4 ноября, 06:18
Published 4 ноября, 06:18
Modified 4 ноября, 06:21
Updated 4 ноября, 06:21
Рыбаки готовы выходить к воде в любое время года, и конец осени не является исключением, отмечают спасатели в Республике Башкортостан. С каждым днем температура воды падает, и если рыболов падет за борт, его сырая и холодная одежда потянет ко дну. Кроме того, первые серьезные заморозки и тонкий лед уже не за горами. Всё это несёт особую опасность для любителей рыбалки. Особенно, тех, кто привык совмещать отдых с не безалкогольным пикником.
Спасатели дали подробную инструкцию, как вернуться домой в целостности и безопасности. Для этого надо придерживаться довольно простых правил:
Избегайте алкогольных напитков;
Не выходите на водоем в сильный ветер или вечером;
Сообщите близким, где и когда собираетесь рыбачить;
Обязательно проверьте состояние лодки перед выездом на воду;
Используйте спасательный жилет ради своей безопасности;
Рыбачьте, не удаляясь далеко от берега;
В экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Напомним, ранее Mkset сообщал о планах властей Кумертау ввести локальный туристический сбор. Налог на отдых в городе составит не менее ₽100/сутки с персоны или номера. Путешественникам локация интересна как точка осмотра промышленных достопримечательностей, светской и религиозной архитектуры.