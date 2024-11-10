Погода в Башкирии застанет врасплох

Posted 10 ноября, 14:36
Published 10 ноября, 14:36
Modified 10 ноября, 14:38
Updated 10 ноября, 14:38
Все ближайшие дни водителям на дорогах будут сопутствовать гололёд, а местами — небольшие снегопады. Ветер в целом умеренный, однако в некоторых частях Республики прогнозируются сильные порывы.
По данным с ресурсов Уфаводоканала, в ближайшие время горячую воду в столице Башкирии нигде отключать не собираются.
Согласно последним отчётам о качестве воздуха в городе, превышений по контролируемым загрязняющим веществам нигде замечено не было.
Ранее Mkset публиковал кадры жуткой метели в Абзелиловском районе Башкортостана — там из-за непогоды посреди ночи на трассе застряли два автомобиля.