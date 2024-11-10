mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 14:36

Published 10 ноября, 14:36

Modified 10 ноября, 14:38

Updated 10 ноября, 14:38

В Башкирии ожидаются морозы

Погода в Башкирии застанет врасплох

10 ноября 2024, 14:36
Фото: 1MI.

В Башкирии ожидаются морозы

Погода продолжает преподносить новые испытания жителям Башкортостана — синоптики регионального Гидрометцентра рассказали, что готовит природа на новой неделе.

Все ближайшие дни водителям на дорогах будут сопутствовать гололёд, а местами — небольшие снегопады. Ветер в целом умеренный, однако в некоторых частях Республики прогнозируются сильные порывы.

  • В понедельник, 11 ноября, ночью температура воздуха упадёт до -5°C… -10°C, а при прояснениях и до -15°C. В светлое время стуок воздух разогреется до -2°C… -7°C.
  • Морозы могут ударить и в ночь на вторник, 12 ноября, когда на большей части Республики будет -4°C… -9°C, однако при прояснениях похолодать может до -14°C. Днём температура воздуха будет не выше 0°C… -5°C.
  • В среду, 13 ноября, синоптики предрекают без экстремальных холодов. Ночью -2°C… -7°C, днём -1°C… -6°C.

По данным с ресурсов Уфаводоканала, в ближайшие время горячую воду в столице Башкирии нигде отключать не собираются.

Согласно последним отчётам о качестве воздуха в городе, превышений по контролируемым загрязняющим веществам нигде замечено не было.

Автомобилисты попали в снежный плен в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал кадры жуткой метели в Абзелиловском районе Башкортостана — там из-за непогоды посреди ночи на трассе застряли два автомобиля.

Читайте также:
Десяток камикадзе гонял по УфеНа повестке у Хабирова: праздники, снежный апокалипсис и отставка соратника«Семёрка» вдребезги разбилась в Башкирии
#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика