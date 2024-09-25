Можно ли кипятить воду несколько раз? Разбираемся в мифах и фактах

Любите пить чай или кофе? Тогда вы наверняка хоть раз задумывались: можно ли кипятить воду несколько раз? Ведь бывает, что заварив одну чашку, через несколько часов хочется повторить процесс. Но действительно ли это безопасно?

Представьте себе, что вы решили заварить чашку чая. Набрали воду в чайник, довели до кипения, заварили чай и наслаждаетесь им. Через несколько часов захотели повторить процесс. Вода за это время остыла и вы снова включаете чайник. Существует мнение, что при многократном кипячении в воде увеличивается количество вредных веществ, таких, как нитриты и фтор. Водопроводная вода содержит различные органические и неорганические примеси, которые не испаряются. Следовательно, чем больше раз мы кипятим, тем более насыщенным становится раствор. Научное мнение — Для того чтобы концентрация вредных веществ достигла опасного уровня, необходимо выпарить очень большое количество воды, что практически невозможно в домашних условиях. Даже если вскипятить сто раз, это вряд ли приведет к значительному увеличению концентрации вредных веществ, — поясняет химик Анна Франц. Она также опровергает миф о том, что при многократном кипячении в воде может образоваться тяжелая вода с дейтерием. Создание это вещества требует сложных и дорогих процессов, которые проходят в ядерных реакторах. Ваш чайник на это не способен. Не вода, а чайник Воду можно кипятить сколько угодно раз, если ваш чайник из хорошего пластика. Основная проблема заключается не в самой воде, а в материалах, из которых изготовлен чайник. Эксперты из «Роскачества» выяснили, что в некоторых моделях чайников при кипячении может выделяться формальдегид, особенно при повторном кипячении. Они провели эксперимент, в ходе которого вскипятили воду, дали ей остыть и снова нагрели. Результаты показали, что в 9 из 30 случаев в воде появился формальдегид. Чем дешевле чайник, тем дешевле и материалы, из которых он сделан. Даже в металлических или стеклянных чайниках пластиковые детали могут контактировать с водой, что увеличивает риск выделения вредных веществ. Альтернативные решения Чтобы избежать проблем, связанных с повторным кипячением воды в пластиковых чайниках, можно воспользоваться несколькими альтернативными решениями: Чайники с регулировкой температуры: с овременные модели чайников позволяют задавать нужную температуру, что особенно удобно для заваривания различных видов чая. Например, зеленый чай рекомендуют заваривать при температуре 70-80 °С. Термопоты: эти устройства совмещают функции чайника и термоса. Вода в термопоте остается горячей в течение всего дня, что позволяет избежать многократного кипячения. Это удобно для больших семей или офисных помещений. Ранее эксперты рассказали, как очистить чайник от накипи. Почему вам стоит положить рулон туалетной бумаги в шкаф. Результат вас удивит! Узнать подробнее Читайте также: Ложки и вилки сияют как новенькие: копеечные домашние рецепты Почему кухонная раковина может стать причиной болезней Удивительные средства: как за 30 минут вернуть ванной ослепительную белизну!