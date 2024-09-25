Можно ли кипятить воду несколько раз? Разбираемся в мифах и фактах

Posted 25 сентября, 12:00
Published 25 сентября, 12:00
Modified 25 сентября, 12:00
Updated 25 сентября, 12:00
Представьте себе, что вы решили заварить чашку чая. Набрали воду в чайник, довели до кипения, заварили чай и наслаждаетесь им. Через несколько часов захотели повторить процесс. Вода за это время остыла и вы снова включаете чайник.
Существует мнение, что при многократном кипячении в воде увеличивается количество вредных веществ, таких, как нитриты и фтор. Водопроводная вода содержит различные органические и неорганические примеси, которые не испаряются. Следовательно, чем больше раз мы кипятим, тем более насыщенным становится раствор.
— Для того чтобы концентрация вредных веществ достигла опасного уровня, необходимо выпарить очень большое количество воды, что практически невозможно в домашних условиях. Даже если вскипятить сто раз, это вряд ли приведет к значительному увеличению концентрации вредных веществ, — поясняет химик Анна Франц.
Она также опровергает миф о том, что при многократном кипячении в воде может образоваться тяжелая вода с дейтерием. Создание это вещества требует сложных и дорогих процессов, которые проходят в ядерных реакторах. Ваш чайник на это не способен.
Воду можно кипятить сколько угодно раз, если ваш чайник из хорошего пластика. Основная проблема заключается не в самой воде, а в материалах, из которых изготовлен чайник.
Эксперты из «Роскачества» выяснили, что в некоторых моделях чайников при кипячении может выделяться формальдегид, особенно при повторном кипячении. Они провели эксперимент, в ходе которого вскипятили воду, дали ей остыть и снова нагрели. Результаты показали, что в 9 из 30 случаев в воде появился формальдегид.
Чем дешевле чайник, тем дешевле и материалы, из которых он сделан. Даже в металлических или стеклянных чайниках пластиковые детали могут контактировать с водой, что увеличивает риск выделения вредных веществ.
Чтобы избежать проблем, связанных с повторным кипячением воды в пластиковых чайниках, можно воспользоваться несколькими альтернативными решениями:
Ранее эксперты рассказали, как очистить чайник от накипи.