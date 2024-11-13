Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе

На фоне этого потопа стоит отметить, что школа №74, открытая в 1985 году, в этом году якобы прошла капитальный ремонт. Видимо, капремонт подразумевал создание плавательного пространства. Да и, возможно, уфимские школьники вовсе не против немного поупражняться в дайвинге, если это станет новым аттракционом на уроках.