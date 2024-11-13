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Posted 13 ноября, 13:51

Published 13 ноября, 13:51

Modified 13 ноября, 18:31

Updated 13 ноября, 18:31

В Уфе затопило школу

Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе

13 ноября 2024, 13:51
Фото: 1MI.

В Уфе затопило школу

В уфимской школе №74 в Инорсе произошло нечто поистине уникальное — на первом этаже возник настоящий водопад, делятся в соцсетях, 13 ноября.

На видео, размещённом в телеграм-канале ufarb, можно увидеть, как коридоры превращаются в настоящие реки, а некоторые кабинеты вообще напоминают тропические острова. Официальных комментариев руководство школы пока не давало. Похоже, их увлекло более важное занятие — изучение нового вида плавания.

ufarb

Тем временем «Уфаводоканал» удивленно сообщил, что о происшествии ничего не знает и аварийные бригады на место не выезжали. Зато администрация Калининского района, как истинный спаситель, подтвердила, что все было под контролем.

На фоне этого потопа стоит отметить, что школа №74, открытая в 1985 году, в этом году якобы прошла капитальный ремонт. Видимо, капремонт подразумевал создание плавательного пространства. Да и, возможно, уфимские школьники вовсе не против немного поупражняться в дайвинге, если это станет новым аттракционом на уроках.

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