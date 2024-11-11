Больница Уфы останется без воды и отопления

Posted 11 ноября, 16:01
Published 11 ноября, 16:01
Modified 11 ноября, 19:49
Updated 11 ноября, 19:49
Труба водопровода повредилась в районе перекрёстка улиц Островского и Ухтомского. На время ремонта магистрали множество домов столкнутся с полным отключением горячего водоснабжения, а также понижением параметров отопления.
Власти города попросили жителей Дёмского района Уфы отнестись к мерам с пониманием. С полным списком адресов, которые столкнутся с проблемами, публикует мэрия столицы Башкирии. Речь идёт о нескольких десятках домов, местной клинической больнице, а также ряде детских и учебных учреждений.
Ранее Mkset информировал о том, что в микрорайоне Сипайлово закроют перекрёсток из-за ремонта тепломагистрали.