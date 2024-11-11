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Posted 11 ноября, 16:01

Published 11 ноября, 16:01

Modified 11 ноября, 19:49

Updated 11 ноября, 19:49

Коммунальную аварию устраняют в Уфе

Больница Уфы останется без воды и отопления

11 ноября 2024, 16:01
Фото: 1MI.

Коммунальную аварию устраняют в Уфе

В столице Башкирии ликвидируют последствия коммунальной аварии — сообщили в мэрии города в понедельник, 11 ноября.

Труба водопровода повредилась в районе перекрёстка улиц Островского и Ухтомского. На время ремонта магистрали множество домов столкнутся с полным отключением горячего водоснабжения, а также понижением параметров отопления.

Власти города попросили жителей Дёмского района Уфы отнестись к мерам с пониманием. С полным списком адресов, которые столкнутся с проблемами, публикует мэрия столицы Башкирии. Речь идёт о нескольких десятках домов, местной клинической больнице, а также ряде детских и учебных учреждений.

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Ранее Mkset информировал о том, что в микрорайоне Сипайлово закроют перекрёсток из-за ремонта тепломагистрали.

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