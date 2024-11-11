Больница Уфы останется без воды и отопления

Власти города попросили жителей Дёмского района Уфы отнестись к мерам с пониманием. С полным списком адресов, которые столкнутся с проблемами, публикует мэрия столицы Башкирии. Речь идёт о нескольких десятках домов, местной клинической больнице, а также ряде детских и учебных учреждений.