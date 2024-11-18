Сотни уфимских домов оставят без воды

Так, с 10:00 19 ноября до 20:00 20 ноября без холодной воды оставят частный сектор микрорайона Затон — речь идёт о 541 жилом участке. Затронут отключения и две многоэтажки, а также ещё 16 зданий — два ресторана, лабораторию, детсад, гостиницу и другие объекты. Такие меры вводятся из-за установки нового водопровода на улице Пугачёва, на которой ведётся масштабная реконструкция. Полный список адресов — на сайте «Уфаводоканала».