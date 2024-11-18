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Posted 18 ноября, 05:13

Published 18 ноября, 05:13

Modified 18 ноября, 09:44

Updated 18 ноября, 09:44

Уфимцев предупредили об отключении воды

Сотни уфимских домов оставят без воды

18 ноября 2024, 05:13
Фото: 1MI.

Уфимцев предупредили об отключении воды

«Уфаводоканал» опубликовал расписание отключений абонентов от водоснабжения на предпоследнюю неделю ноября.

Так, с 10:00 19 ноября до 20:00 20 ноября без холодной воды оставят частный сектор микрорайона Затон — речь идёт о 541 жилом участке. Затронут отключения и две многоэтажки, а также ещё 16 зданий — два ресторана, лабораторию, детсад, гостиницу и другие объекты. Такие меры вводятся из-за установки нового водопровода на улице Пугачёва, на которой ведётся масштабная реконструкция. Полный список адресов — на сайте «Уфаводоканала».

С 10:30 до 23:30 19 ноября также отключат два нежилых объекта на улице Комсомольской — речь идёт о домах №122Б и 126.

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Ранее Mkset сообщал о том, что антимонопольная служба нашла нарушения в деятельности Жилстройнадзора Башкортостана.

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