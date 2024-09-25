Шесть вещей в доме, которые стоит менять хотя бы раз в год

В каждом доме есть вещи, которые используются ежедневно и, как следствие, изнашиваются быстрее других. Многие из нас привыкли менять губки для посуды или фильтры для воды регулярно, но есть и другие предметы, которые требуют замены хотя бы раз в год.

В этом материале Юлия, эксперт по домоводству и автор канала «Репчатый лук» рассказала о шести таких вещах и объяснила, почему их замена так важна для вашего здоровья и комфорта. Почему регулярная замена предметов важна? Каждый день мы используем множество предметов, которые со временем теряют свои полезные свойства. Они могут накапливать бактерии, терять первоначальный внешний вид и даже становиться опасными для здоровья. Рассмотрим более подробно, какие именно вещи стоит обновлять и почему это необходимо. 1. Кухонные полотенца Кухонные полотенца используются в течение всего дня, и на них оседает множество бактерий. Даже частые стирки на высоких температурах не могут полностью избавить их от микробов. Со временем полотенца начинают неприятно пахнуть и теряют свой внешний вид. Замена кухонных полотенец хотя бы раз в год поможет избежать кишечных расстройств и отравлений. — Даже при регулярной стирке кухонные полотенца накапливают бактерии. Лучше не рисковать здоровьем и менять их хотя бы раз в год, — утверждает эксперт. 2. Разделочные доски Пластиковые разделочные доски особенно подвержены износу. На их поверхности появляются царапины, которые невозможно тщательно очистить. Эти царапины становятся идеальной средой для размножения бактерий, особенно если на доске разделывалось мясо. Рекомендуется менять такие доски каждые полгода, чтобы избежать пищевых отравлений. — Для дезинфекции пластиковых досок можно использовать раствор из воды и 9% столового уксуса, — советует Юлия. Разделочные доски . Фото: 1MI 3. Зубные щетки Стоматологи рекомендуют менять зубные щетки каждые два-три месяца. Со временем щетинки деформируются, что приводит к травмам десен и возможным воспалениям. Старые щетки также накапливают бактерии, которые могут вызывать заболевания полости рта. Заменяя щетку регулярно, можно избежать многих проблем с зубами и деснами. — Регулярная замена зубной щетки — это простой способ предотвратить заболевания ротовой полости и сэкономить на посещении стоматолога, — отмечает блогер. 4. Пластиковые контейнеры Пищевые контейнеры из пластика быстро изнашиваются. Они царапаются, впитывают запахи и жир, что делает их невозможными для качественной очистки. Если вы часто используете контейнеры для хранения еды, рекомендуется менять их хотя бы раз в год. Это поможет избежать попадания бактерий в пищу и неприятных запахов. 5. Домашние тапочки Домашние тапочки, особенно тканевые или меховые, накапливают бактерии и грязь. Их не всегда можно постирать на высокой температуре, что делает их идеальной средой для размножения микробов. Регулярная замена тапочек поможет избежать грибковых заболеваний и проблем с кожей. Гостевые одноразовые тапочки — отличное решение для тех, кто часто принимает гостей. 6. Шторка в ванной Шторка в ванной постоянно контактирует с водой, что приводит к образованию плесени и грибка. Даже частые стирки не могут полностью избавиться от этих проблем. Особенно сложно очистить пластиковые шторки. Рекомендуется менять их хотя бы раз в год, чтобы избежать неприятных запахов и болезней, связанных с плесенью. Ранее эксперты рассказали, как навсегда избавиться от плесени в душе и предотвратить её возвращение. 10 хитрых деталей, которые сделают вашу квартиру удобнее Узнать подробнее Читайте также: Ложки и вилки сияют как новенькие: копеечные домашние рецепты Почему кухонная раковина может стать причиной болезней Удивительные средства: как за 30 минут вернуть ванной ослепительную белизну!