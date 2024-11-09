Башкирия потеряла рекордные запасы сена

Posted 9 ноября, 09:54
Published 9 ноября, 09:54
Modified 9 ноября, 09:56
Updated 9 ноября, 09:56
Как отчитались спасатели, пламя посреди ночи охватило хранилище в деревне Килеево. Заметив огненное зарево, хозяин сразу доложил обо всём в «службу 112». Пожарным на ликвидацию пламени потребовалось около двух часов. К тому моменту, как огнеборцы потушили пожар, в хозяйстве сгорело почти 600 тонн сена.
Среди людей никто не пострадал. К моменту публикации спасатели продолжают проливать тлеющие очаги возгорания. На месте работают оперативные службы.
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