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Posted 9 ноября, 09:54

Published 9 ноября, 09:54

Modified 9 ноября, 09:56

Updated 9 ноября, 09:56

В Башкирии сгорело 600 тонн сена

Башкирия потеряла рекордные запасы сена

9 ноября 2024, 09:54
Фото: МЧС.

В Башкирии сгорело 600 тонн сена

Пожар в Бакалинском районе Башкортостана уничтожил крупный частный сельскохозяйственный склад — проинформировали в МЧС региона в субботу, 9 ноября.

Как отчитались спасатели, пламя посреди ночи охватило хранилище в деревне Килеево. Заметив огненное зарево, хозяин сразу доложил обо всём в «службу 112». Пожарным на ликвидацию пламени потребовалось около двух часов. К тому моменту, как огнеборцы потушили пожар, в хозяйстве сгорело почти 600 тонн сена.

Среди людей никто не пострадал. К моменту публикации спасатели продолжают проливать тлеющие очаги возгорания. На месте работают оперативные службы.

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