Башкирия потеряла рекордные запасы сена

Как отчитались спасатели, пламя посреди ночи охватило хранилище в деревне Килеево. Заметив огненное зарево, хозяин сразу доложил обо всём в «службу 112». Пожарным на ликвидацию пламени потребовалось около двух часов. К тому моменту, как огнеборцы потушили пожар, в хозяйстве сгорело почти 600 тонн сена.