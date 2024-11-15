В Уфе оставили без воды более 500 домов

С неудобствами столкнулся частный сектор — 541 дом — а также две многоэтажки в микрорайоне Затон. С полным списком адресов можно ознакомиться на интернет-ресурсах снабжающей организации. Такие меры связаны с плановыми работами по врезке нового водопровода.