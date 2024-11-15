В Уфе оставили без воды более 500 домов

Posted 15 ноября, 15:44
Published 15 ноября, 15:44
Modified 15 ноября, 19:06
Updated 15 ноября, 19:06
С неудобствами столкнулся частный сектор — 541 дом — а также две многоэтажки в микрорайоне Затон. С полным списком адресов можно ознакомиться на интернет-ресурсах снабжающей организации. Такие меры связаны с плановыми работами по врезке нового водопровода.
Отключено холодное водоснабжение будет в 10:00 следующего вторника, 19 ноября. Вернут воду уфимцам в среду, 20 ноября, в 21:00.
Отметим, что без снабжения также останутся два здания в Советском районе Уфы по Комсомольской, 122-Б и 126. Отключат воду 19 ноября в 10:30 и вернут в 23:30.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии приставы отобрали у мужчины жильё из-за долгов по капремонту.