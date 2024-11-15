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Posted 15 ноября, 15:44

Published 15 ноября, 15:44

Modified 15 ноября, 19:06

Updated 15 ноября, 19:06

В Уфе на сутки отключат воду

В Уфе оставили без воды более 500 домов

15 ноября 2024, 15:44
Фото: 1MI.

В Уфе на сутки отключат воду

Множество уфимцев попали под отключения водоснабжения из-за коммунальных работ — сообщает «Уфаводоканал» в пятницу, 15 ноября.

С неудобствами столкнулся частный сектор — 541 дом — а также две многоэтажки в микрорайоне Затон. С полным списком адресов можно ознакомиться на интернет-ресурсах снабжающей организации. Такие меры связаны с плановыми работами по врезке нового водопровода.

Отключено холодное водоснабжение будет в 10:00 следующего вторника, 19 ноября. Вернут воду уфимцам в среду, 20 ноября, в 21:00.

Отметим, что без снабжения также останутся два здания в Советском районе Уфы по Комсомольской, 122-Б и 126. Отключат воду 19 ноября в 10:30 и вернут в 23:30.

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