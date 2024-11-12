Ужин убил мужчину в Башкирии

Posted 12 ноября, 15:56
Published 12 ноября, 15:56
Modified 12 ноября, 18:56
Updated 12 ноября, 18:56
Трагедия произошла в райцентре муниципалитета — деревне Мишкино. Соседи сообщили «службе 112» об охваченном пламенем доме и густом столбе дыма. Прибывшие к месту огнеборцы, как отчитались в МЧС, оперативно потушили горящую комнату.
Внутри помещения спасатели нашли бездыханное тело — позже его опознали как 51-летнего хозяина дома. Спасти его не удалось, бригада медиков констатировала смерть пациента. Точную причину пожара сейчас устанавливают, однако по предварительной версии пламя могло разгореться из-за неправильной эксплуатации электроприборов — рядом с кроватью погибшего обнаружили сгоревшую электроплиту, подключенную к удлинителю без предохранителя.
Ранее, как сообщал Mkset, пенсионерка сожгла собственную квартиру в Уфе — пожилая женщина пыталась потушить водой загоревшуюся сковородку. Огонь моментально выжег натяжной потолок, повредил кухонный гарнитур и выбил стёкла окон жилища.