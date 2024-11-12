Ужин убил мужчину в Башкирии

Внутри помещения спасатели нашли бездыханное тело — позже его опознали как 51-летнего хозяина дома. Спасти его не удалось, бригада медиков констатировала смерть пациента. Точную причину пожара сейчас устанавливают, однако по предварительной версии пламя могло разгореться из-за неправильной эксплуатации электроприборов — рядом с кроватью погибшего обнаружили сгоревшую электроплиту, подключенную к удлинителю без предохранителя.