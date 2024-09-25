Мы все это делали: 10 вещей, которые никогда не следует спускать в унитаз

Posted 25 сентября, 13:40
Published 25 сентября, 13:40
Modified 25 сентября, 13:42
Updated 25 сентября, 13:42
Канализационная система предназначена для транспортировки человеческих отходов и туалетной бумаги. Всё остальное может вызвать засоры, повреждения труб и даже экологические проблемы.
В этой статье эксперты компании Wastewater Transport Services рассмотрели десять вещей, которые категорически не рекомендуется отправлять в канализацию, и объясним, почему это так важно.
На упаковке многих влажных салфеток указано, что их можно смывать в унитаз. Однако, это далеко от правды. Они разлагаются очень медленно, увеличивая риск засоров. Иван Петров:
— Влажные салфетки накапливаются в трубах и становятся причиной серьезных засоров, которые не всегда можно устранить без помощи сантехника, — утверждает специалист по канализационным системам.
Туалетная бумага быстро растворяется в воде, но бумажные полотенца и салфетки — нет. Их плотная структура может заблокировать трубы и вызвать засоры. Лучше всего утилизировать их в мусорное ведро.
Смывать остатки пищи в унитаз — это плохая идея. Хотя еда в конечном итоге разложится, процесс может занять много времени. Это увеличивает риск засоров. К тому же, жирная пища может оставлять налет на трубах, что только усугубляет проблему.
Жир и масла не растворяются в воде. Они оседают на стенках труб, постепенно сужая их просвет.
— Жир — это как клей для других отходов. Он притягивает и удерживает другие частицы, что в итоге приводит к засорам, — объясняют эксперты.
Женские прокладки специально созданы для впитывания влаги, и в канализации они могут набухать до огромных размеров, полностью блокируя трубы. Их место — в мусорном ведре.
Ватные палочки, диски и тампоны не разлагаются в воде. Они разбухают и становятся тяжелыми, что делает их опасными для канализационной системы. Они легко цепляются за трубы и вызывают засоры.
Жевательная резинка не растворяется и остается такой же липкой в воде. Она может прилипнуть к стенкам труб и создать труднопроходимые засоры.
Лекарства, попадая в канализацию, загрязняют сточные воды и даже грунтовые воды. Недавние исследования показали, что остатки фармацевтики наносят вред экосистемам. Эксперты утверждают, что «лекарства следует утилизировать через специальные сборные пункты или аптеки».
Некоторые виды наполнителей для кошачьих лотков могут быть безопасными для смыва, но большинство из них — нет. Они могут набухать и блокировать трубы. Лучший способ утилизации — собрать наполнитель в пакет и выбросить в мусорное ведро.
В санузле часто хранят мелкие вещи, которые могут случайно попасть в унитаз — часы, ювелирные украшения, мобильные телефоны и даже зубные щетки. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше не хранить ценные вещи в туалете.
Ранее эксперты рассказали, почему кухонная раковина может стать причиной болезней.