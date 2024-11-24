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Велосипед

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2024
Житель Башкирии утонул на велосипеде
24 ноября, 15:36
Видео. Велосипедист эпично протаранил иномарку в Уфе
24 ноября, 07:21
Уфу пересадят на велосипеды
22 ноября, 05:28
Дёму привяжут к Уфе
28 октября, 13:06
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
Велосипедистка сгинула в Башкирии
18 октября, 15:48
Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
16 октября, 06:16
Отлов самокатчиков объявили в Башкирии
26 августа, 05:29
Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии
16 августа, 08:54
Банду малолеток задержали в Башкирии
13 августа, 07:23
Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в Башкирии
В регионе всплеск сезонного травматизма среди несовершеннолетних, сообщает министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
10 июля, 06:50
Серийного вора велосипедов задержали в Уфе
7 июля, 06:17
9 лучших веломаршрутов Уфы
13 июня, 12:50
На дороги Уфы массово выедут велосипедисты
31 мая, 15:59
Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу
28 мая, 16:06
Уфу оккупируют велосипеды
28 мая, 05:25
Семилетний велосипедист пострадал в ДТП с участием КамАЗа
25 мая, 07:42
Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи
7 мая, 04:37
2023
В Башкирии в столкновении мотоцикла и велосипеда потеряв ногу погиб велосипедист
К сожалению велосипедист скончался в машине скорой помощи, сообщает telegram-канал MashBatash 21 июля.
22 июля 2023, 05:16

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