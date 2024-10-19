Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии

По данным ведомств, за сутки сотрудники ДПС выписали протоколы на 52 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Между тем трое из них были пойманы на правонарушением не в первый раз — им теперь грозит уже не только административное, но и уголовное дело.