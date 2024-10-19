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Posted 19 октября, 07:57

Published 19 октября, 07:57

Modified 19 октября, 08:05

Updated 19 октября, 08:05

Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии

Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии

19 октября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Башкортостанская Госавтоинспекция подвела итоги рейдов за пятницу, 18 октября, — отчитались на ресурсах Минтранса региона.

По данным ведомств, за сутки сотрудники ДПС выписали протоколы на 52 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Между тем трое из них были пойманы на правонарушением не в первый раз — им теперь грозит уже не только административное, но и уголовное дело.

В целом за пятницу инспекторы выписали около 1,5 тысячи протоколов о нарушении ПДД водителями на территории Башкортостана.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель сбил 11-летнего школьника на велосипеде — подросток из-за ДТП попал в больницу.

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