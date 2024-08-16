Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Уфе 12-летнему юноше вспороло живот рулём велосипеда. Мальчик катался по улице, когда потерял равновесие и неудачно упал на руль — элемент конструкции двухколёсного транспорта не имел резиновых насадок и буквально пронзил кожу подростка.
С невыносимой болью парень поднялся и обнаружил, как из живота торчат внутренние органы. Пострадавшего срочно увезли на скорой. Хирурги больше двух часов возвращали петли кишечника на место.
Операция, как отчитались медики, прошла успешно. Сам велосипедист сейчас находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Самочувствие парня также в норме.
Ранее специалисты Верхнеяркеевской ЦРБ спасли 92-летнюю бабушку при помощи совершенно нового оборудования.