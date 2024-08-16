mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии

Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии

16 августа 2024, 08:54
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
Хирурги несколько часов боролись за жизнь подростка, сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

В Уфе 12-летнему юноше вспороло живот рулём велосипеда. Мальчик катался по улице, когда потерял равновесие и неудачно упал на руль — элемент конструкции двухколёсного транспорта не имел резиновых насадок и буквально пронзил кожу подростка.

С невыносимой болью парень поднялся и обнаружил, как из живота торчат внутренние органы. Пострадавшего срочно увезли на скорой. Хирурги больше двух часов возвращали петли кишечника на место.

Операция, как отчитались медики, прошла успешно. Сам велосипедист сейчас находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Самочувствие парня также в норме.

Врачи сельской больницы в Башкирии успешно прооперировали 92-летнюю женщину
Узнать подробнее

Ранее специалисты Верхнеяркеевской ЦРБ спасли 92-летнюю бабушку при помощи совершенно нового оборудования.

Читайте также:
Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в БашкирииПодросток на иномарке задавил женщину в УфеЖенщина лишилась матки из-за беременности монстром
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Россия#Украина#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Велосипед#Врачи#Операция#Пострадавшие#Велосипеды#Велосипедисты#Хирургия#Курск#Курская область#Хирург
Подпишитесь
Потоп в Уфе — последние новости
Сегодня, 04:41
«Мы не боги и не можем решить всё»
Сегодня, 07:23
Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк
Сегодня, 07:20
Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО
Сегодня, 06:57
Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн
Сегодня, 08:26
Уфимец взорвал самолет шуткой
Сегодня, 08:24